Nicole Sochacki-Wójcicka to znana w sieci jako Mama Ginekolog lekarka, która jeszcze niedawno w oczach setek tysięcy internautek była zaufanym ginekologiem i wyrocznią w zdrowotnych sprawach kobiecych. Okazuje się jednak, że do celebrytki przylgnął tytuł, którym w rzeczywistości nie może się pochwalić, ponieważ jak sama przyznała, właśnie nie zdała Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Zapłakana podzieliła się tą wiadomością na Instagramie.

Nazywana ginekolożką rezydentka ginekologii oznajmiła, że do pozytywnego zaliczenia testu zabrakło jej... jednego punktu. Teraz prosi o wsparcie tych kolegów z medycznej branży, którzy mierzą się z podobną sytuacją. Chce napisać odwołanie.

Mama Ginekolog będzie odwoływać się od wyników egzaminu? "Nie wiem, czy to coś da"

Jak podaje Pudelek, na facebookowym forum dla osób, które tej jesieni podchodziły do egzaminu specjalizacyjnego z ginekologii, pojawił się wpis Nicole Sochacki-Wójcickiej. Załamana wynikiem testu influencerka poszukuje tych, którzy tak jak ona uzyskali niewystarczające do zaliczenia 71 punktów. Widzi cień nadziei, że nie będzie musiała kolejny raz siedzieć przez trzy miesiące nad książkami, by w końcu uzyskać upragniony tytuł. Woli się odwołać.

Poszukuję osób, które mają 71 punktów. Dostałam radę, aby napisać wspólne odwołanie. Nie wiem, czy to coś da, ale kto wie. Napiszcie, proszę, prywatnie - zaapelowała.

Zapłakana Mama Ginekolog wyznaje, że nie zdała egzaminu specjalizacyjnego

Po tym, jak Mama Ginekolog wyznała, że nie zdała PES, wylała się na nią ogromna fala hejtu, a wiele kobiet straciło do niej zaufanie. W obronie rezydentki stanęła inna popularna "mama". Tym razem... Mama Dermatolog, która również posługuje się publicznie tytułem, którego jeszcze nie uzyskała. Jest dermatochirurgiem, ale w trakcie specjalizacji.

Test na PES to czasem loteria. Pyta się o szczegóły, liczby, które są w tabelach i łatwo można je wyszukać. I ten test nie sprawdza umiejętności lekarza. Nie możecie postawić znaku równości: lekarz zdał test = jest dobrym lekarzem - tłumaczyła Agnieszka Kobyłka-Dziki.

Mama Ginekolog nie podała jeszcze oficjalnej informacji, czy ktokolwiek zareagował na jej wpis zachęcający do odwołania się od wyniku egzaminu.