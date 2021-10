Informacje o życiu gwiazd i ich rodzin znajdziecie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Edyta Pazura i Cezary Pazura są razem już 14 lat, a w tym roku świętowali 12. rocznicę ślubu. Małżonkowie doczekali się trojga dzieci - Amelii, Antoniego i Rity, a ich zdjęciami chwalą się w mediach społecznościowych. Tam złożyli urodzinowe życzenia dwunastoletniej córce. Podczas rozmowy z viva.pl menadżerka i żona aktora wspomniała o tym, jak troszczą się o nastolatkę.

Edyta i Cezary Pazurowie bronią córki przed światem show-biznesu

Edyta Pazura wzięła udział w sesji zdjęciowej i powiedziała dziennikarzom, że Amelii zdarza się zadać pytanie związane z mediami i show-biznesem. Pazurowie tak jak tylko mogą, strzegą jej przed światem, w którym sami funkcjonują. Okazuje się, że w związku z tym nastolatka nie może mieć profili w mediach społecznościowych, choć rówieśnicy dziewczyny aktywnie działają w wirtualnej przestrzeni. Nie jest wykluczone, że w przyszłości się to zmieni.

Amelia zadaje czasem pytania związane z show-biznesem. Najczęściej chyba te: "Dlaczego ja nie mogę, a inni mogą?!". Mowa tu o dwóch rzeczach: profilu na Instagramie i kanale na YouTubie. Przynajmniej na razie tego nie może, bo póki możemy, rozkładamy nad nią parasol ochronny - wspomniała Edyta Pazura dziennikarzom viva.pl.

Menedżerka dodała przy tym, że dzieci nie wiążą swojej przyszłości z show-biznesem i nie jest on dla nich bardzo fascynujący. Edyta Pazura podczas rozmowy z portalem wróciła też pamięcią do własnych początków w przemyśle rozrywkowym. Było to czternaście lat temu i nie wspomina zbyt dobrze tamtego czasu.

Pierwsze doświadczenia z show-biznesem to było zderzenie ze ścianą. Dosyć brutalne. Inaczej to widziałam jako obserwator i czytelnik - zdradziła.

Z czasem jednak nauczyła się w nim funkcjonować i nabrała dystansu do różnych rzeczy.