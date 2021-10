Więcej artykułów na temat znanych influencerów przeczytasz na Gazeta.pl

Lila Janowska zaliczana jest do grona najpopularniejszych inluencerek w Polsce. Największą rozpoznawalność zapewnił jej związek z Żabsonem. Do tej pory zgromadziła na Instagramie prawie pół miliona obserwatorów. Młoda gwiazda ma wyjątkowo dobry kontakt z fanami, często odpowiada na wiadomości i komentarze, które od nich otrzymuje. Kilka dni temu postanowiła nawiązać do głosów, w których fani porównują ją do młodej amerykańskiej aktorki, Emily Alyn Lind. Sami oceńcie, czy dziewczyna Żabsona jest podobna do bohaterki popularnego serialu.

Czy Lila Janowska jest podobna do Emily Alyn Lind? Fani nie mają wątpliwości

Odcinki sequela "Plotkary" trafiły na platformę HBO GO w Polsce 26 października. Lila Janowska wyznała, że jest wielką fanką kultowej produkcji. Niedawno na InstaStories pochwaliła się, że z zapartym tchem śledzi przygody wszystkich bohaterów show. Przy okazji przypomniała, że wiele osób porównuje ją do Emily Alyn Lind, która występuje w serialu.

W nowej "Plotkarze" gra Emily Alyn Lind, do której cały czas mnie porównujecie, więc oglądajcie sobie serial ze mną w roli głównej - napisała Lila Janowska na Instagramie.

Co łączy Lilę Janowską i Emily Alyn Lind?

Porównując zdjęcia obu pań, można dostrzec delikatne podobieństwa. Długie blond włosy, pełne usta i wyrazisty makijaż to ich cechy charakterystyczne. Jeżeli chodzi o wiek, to Lila Janowska jest starsza. Emily Alyn Lind w maju skończyła 19 lat. Oprócz fizycznego podobieństwa z pewnością łączy je również miłość do serialu "Plotkara".

Lila Janowska, Emily Alyn Lind Screen: Instagram/@lilajanowska, @emilyalynlindfans