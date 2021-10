Więcej tekstów o nietuzinkowych stylizacjach gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

REKLAMA

Depresyjna kuchnia Rozenek i żyrandole-imbryki u Pazurów. Czyli kuchnie gwiazd

Halloween obchodzone jest głównie w Wielkiej Brytanii i USA, jednak spore grono polskich gwiazd konsekwentnie przemyca do rodzimej kultury tę napływającą z Zachodu tradycję. Celebryci z każdym rokiem coraz chętniej biorą udział w przebierankach i dekorują wnętrza domów, by 31 października oddać się w pełni mrocznej atmosferze święta. W ich kreacjach i ozdobach królują duchy, czarownice, nietoperze czarne koty czy przypominające jesień dynie. Zofia Ślotała postawiła w tym roku na nieco bardziej nietypową oprawę Halloween. Wraz z córką stworzyła na tę okazję... kolorowego kaktusa. A jak popisali się inni?

Zobacz wideo Dynia nie tylko na Halloween! Ma mało kalorii i jest zdrowa

Córka Małgorzaty Sochy przebrała się za Hermionę, a syn Mai Bohosiewicz zasłonił twarz maską z filmu "Krzyk"

Największą frajdę z nadchodzącego Halloween mają dzieci. Organizowane w szkołach i przedszkolach bale przebierańców zmuszają rodziców do popisania się niemałą kreatywnością. Anna Wendzikowska zdecydowała, że w tym roku jej córki będą podążać za tradycją i ominie je walka o tytuł posiadacza najbardziej oryginalnego, bajkowego stroju. Trzyletnia Tosia wcieliła się w upiorną dynię, natomiast jej starsza siostra Kornelia została czarodziejką. Klasycznie, ale wystrzałowo.

Anna Wendzikowska (dzieci) Instagram/ @aniawendzikowska

Na nudę nie mogą narzekać również pociechy Elizy Trybały i Mai Bohosiewicz. W tych przypadkach zwyciężyła mocna charakteryzacja — sztuczne włosy i maski, które uniemożliwiają rozpoznanie maluchów. Kilkuletni syn aktorki wybrał nieco bardziej mroczną stylizację. Przebrał się za mrożącą krew w żyłach postać z filmu "Krzyk". Wystarczyła biała płachta, naciągnięta na twarz maska i powycinana dynia, by stworzyć świetny efekt.

Syn Mai Bohosiewicz, Dzieci Elizy Trybały Instagram/ @majabohosiewicz, @elizka_trybala

Myślicie, że popularni rodzice uszyli te stroje własnoręcznie? Krawieckim talentem popisała się w zeszłym roku córka Adama Małysza, która za pomocą bandaży stworzyła charakteryzatorskie dzieło sztuki.

Zobacz wideo Ciastka na Halloween - pyszne i przerażające!

Halloween kojarzy się nie tylko z wymyślnymi kostiumami, lecz także z klimatycznymi dekoracjami. Małgorzata Socha przyozdobiła front domu różnego rozmiaru dyniami, latarniami i lampkami. W tak pięknej scenerii zaprezentowała się jej córka, która włożyła strój znanej z "Harry'ego Pottera" czarodziejki — Hermiony Granger i dumnie kroczy do drzwi swojego prywatnego "Hogwartu".

Małgorzata Socha (dom i córka) Instagram/@malgosia_socha

Zobacz wideo Córka Małgorzaty Sochy przebrana za Hermionę z "Harry'ego Pottera"

Zofia Ślotała nie uległa ciemnym barwom święta duchów. W przygotowanych przez jej córkę Ranię ozdobach znalazło się miejsce dla koloru. Bazą dekoracji były pomalowane na zielono i żółto dynie, które w nowej odsłonie przypominały nietypowego kaktusa oraz niegroźnego lwa. Prace zostały wystawione na konkurs, a dumna mama popiera pomysł swoich pociech i głosi, że Halloween nie powinno wiać nudą.

Halloween 2021. Dynie naszych dzieci na konkurs… Która podoba wam się bardziej? Rania w tym roku postanowiła zrobić kaktusa. A ja się ubrałam pod kolor. Bo przecież Halloween nie może być nudne! Tu chodzi o bycie kreatywnym! - napisała na Instagramie.

Zofia Ślotała Instagram/ @miss_zi

W zakupowy szał z okazji Halloween wpadła Jessica Mercedes. Blogerka postawiła jednak na mniej trwałe ozdoby, które z pewnością już dawno wylądowały... w jej brzuchu. Oplecione lukrową pajęczyną pączki w kształcie duchów i dyń, choć mają przerażać, nadal wyglądają smakowicie. Bardziej upiorna wydaje się zawieszka w samochodzie celebrytki. Widok trupiej czaszki w świetle ulicznych lamp może wywoływać gęsią skórkę podczas nocnych przejażdżek autem.

Jessica Mercedes (ozdoby) Instagram/ @jemerced

Na typowo jesienną aranżację wnętrz domu zdecydował się także Jarosław Bieniuk. Do Halloween (jak co roku) skrupulatnie przygotowuje się również rodzina Majdanów. Mroczny makijaż jednego z synów Małgorzaty Rozenek, w którym zaprezentował się na Instagramie matki kilka dni przed 31 października, może być dowodem na to, że nastolatek hucznie obchodzi amerykańskie święto. Dwa lata temu "Perfekcyjna" przebrała się za Diabolinę, a jej ukochany za Jokera. Trudno przebić te kultowe stylizacje.

Jarosław Bieniuk (dekoracje), Małgorzata Rozenek z synem Instagram/ @jaretpalmer, @m_rozenek

Radosław Majdan miał wówczas godnego rywala, ponieważ w postać znanego z filmu przestępcy w masce wcielił się także Robert Lewandowski. Anna była jego Harley Quinn.

Zobacz wideo Radosław Majdan przestraszył się żony w Halloween

Prostota i minimalizm jest czasami kluczem do sukcesu. Ten przykład potwierdza regułę? Kiedy inni silą się na kreatywność, jedna z polskich celebrytek wyczarowała iście halloweenowy kostium ze zwykłej, casualowej stylizacji. Czarny, krótki golf i spodnie z fikuśnie rozciętymi nogawkami świetnie skomponowały się założoną na głowę wyciętą dynią, która była jedynym charakterystycznym dla święta duchów elementem. Pytanie, kto kryje się pod nietypową maską? "Jesieniarą na 101%" nazwała się znana z Fit Lovers Pamela Stefanowicz. Poznalibyście?

Pamela Stefanowicz Instagram/ @pamelastefanowicz

Instagramowe profile gwiazd są w okresie Halloween prawdziwym źródłem modowych i designerskich inspiracji. Pomysł czyjego autorstwa spodobał wam się najbardziej?

Wendzikowska świętuje urodziny córki. Piękny tort, balony, a w tle... ojciec Tosi