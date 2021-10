Więcej informacji o gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Małgorzata Ohme, prowadząca program "Dzień dobry TVN", jest matką dwójki dzieci. Ona i jej były mąż Rafał Ohme, mają 15-letnią córkę Klarę oraz syna Jerzego, który świętuje wejście w dorosłość.

Małgorzata Ohme składa życzenia synowi z okazji 18. urodzin

Małgorzata Ohme została mamą, kiedy miała 24 lata. Teraz przy okazji urodzin swojego starszego syna, zdobyła się na szczere wyznanie. Dziennikarka i psycholożka napisała w sieci, że nie była dobrą matką. Jest zdania, że była zbyt młoda i "głupia".

Piszę z nadzieją, że nie zauważysz, ale jak nie napiszę, to pęknę. Wzruszenie ściska mi gardło i choć rzadko słów mi brak, to jestem pusta w słowach. Nie mam pojęcia, kiedy to minęło; 18 lat naszego życia razem, byłam młoda, głupia, żadna była ze mnie matka, ale kochałam cię zawsze całym swoim sercem.

Małgorzata Ohme jest dumna z Jurka. Uważa, że wyrósł na wspaniałego człowieka.

Chcę, abyś wiedział, ze jestem dumna z tego, kim jesteś, kim się stałeś. Jestem szczęśliwa, że spotkaliśmy się w tym samym życiu, że jestem twoją matką, a ty moim synem.

Dziennikarka we wzruszającym wpisie składa synowi życzenia wszystkiego, co najlepsze, do których dołączają internauci. Przy okazji Małgorzata Ohme zdradziła co nieco o swoim 18-letnim synu. Okazuje się, że Jurek ma poczucie humoru.

Proszę cię, nigdy nie trać swojego poczucia humoru, ale bądź poważny, gdy trzeba być; nie udawaj idioty ani mądrzejszego niż jesteś, bo nie ma takiej potrzeby. Jesteś mądry, dobry i kochany. Jesteś wspaniałym chłopakiem.

Talenty Jerzego Ohme będziemy mogli poznać już wkrótce, gdyż zadebiutował on w filmie, który niedługo wejdzie na ekrany "Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle".