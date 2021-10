Więcej ciekawych artykułów o członkach rodziny królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Mary Donaldson urodziła się 5 lutego 1972 roku w Hobart na Tasmanii. Jej rodzice wyemigrowali z Wielkiej Brytanii do Australii. Po tym, jak związała się następcą duńskiego tronu i wkroczyła na królewski dwór, jej życie uległo diametralnej zmianie. Podjęła decyzję o porzuceniu dotychczasowego życia i przeprowadzce do Europy. Obecnie spełnia się w roli żony i matki. Wraz z księciem Fryderykiem mają czwórkę dzieci - księcia Chrystiana, księżniczkę Izabelę, księcia Wincentego i księżniczkę Józefinę, którzy zajmują kolejno drugie, trzecie, czwarte i piąte miejsce w linii sukcesji do duńskiego tronu.

Księżna Mary w zachwycającej stylizacji od MaxMara

Ostatnio księżna Mary i książę Fryderyk pojawili się u boku królowej Małgorzaty II na tradycyjnym koncercie na zamku Fredensborg. Mimo obecności wielu wyjątkowych gości, uwagę tłumu skupiała na sobie księżna. Wszystko za sprawą jej powalającej stylizacji.

Mary na tę okazję wybrała elegancki kombinezon w kolorze pudrowego różu z modnymi spodniami palazzo. Model "Leonida Jumpsuit" pochodzi z kolekcji marki "MaxMara". Mimo sporej ceny produkt został wyprzedany zaraz po tym, jak księżna w nim wystąpiła. Kosztował 470 euro, czyli około 2,2 tys. zł. Księżna Mary uzupełniła swoją stylizację równie stylowymi dodatkami. Wybrała torebkę marki Bottega Veneta, która również nie jest już dostępna w sprzedaży oraz buty na wysokim obcasie Gianvito w cenie 560 euro, czyli około 2,6 tys. zł.

