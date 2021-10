Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

W finale programu "Taniec z Gwiazdami" zmierzyli się znany z serialu "Gliniarze" Piotr Mróz i Kajra, żona gwiazdy disco polo Sławomira. Mróz wcale nie był faworytem, co dało mu odczuć jury, stawiające zdecydowanie na jego konkurentkę. Mało tego, aktor wyznał, że ma wrażenie, iż widzowie traktują go jak człowieka, który przyszedł z "jakiegoś paradokumentu". Ostatecznie to on podbił ich serca i wygrał Kryształową Kulę.

Poza trofeum Piotr Mróz wywalczył na parkiecie czek na 100 tys. zł. W rozmowie z "Faktem" wyznał, co zrobi z tą sumą.

Muszę spłacić rachunki telefoniczne za te SMS-y wysłane na naszą parę. Nie wiem, czy coś zostanie - żartował w rozmowie z tabloidem.

Mróz ma jednak poważne plany i dobrze wie, na co przeznaczy wygraną.

Wracam od razu do pracy, ale będą wakacje. Chcę nadrobić czas z partnerką, bo skupiłem się na programie i trochę ją zaniedbywałem. Chcę jej to wynagrodzić - powiedział.

Przypomnijmy, że aktor prywatnie jest związany z Agnieszką Wasilewską, z którą w piątym odcinku show zatańczył zmysłową rumbę. Para bardzo chętnie dokumentuje swoje życie za pośrednictwem Instagrama i opowiada o miłości.

W świat profesjonalnego tańca aktora wprowadziła Hanna Żudziewicz. Tancerka również zdradziła, na co przeznaczy swoją część wygranej, czyli 50 tys. zł. Otóż razem z partnerem zbiera pieniądze na remont mieszkania. Dzięki zwycięstwu doczeka się nowej kuchni.