Inę Sobalę pamiętamy jako nastolatkę, która czasami pojawiała się na ściankach u boku popularnej mamy. Teraz jest dorosłą kobietą, która rozpoczyna podbój polskiego kina. Na swoim koncie ma już udział w kilku serialach telewizyjnych: w "M jak miłość", "Stuleciu winnych" czy "Zakochanych po uszy". Przyszedł więc czas na debiut na wielkim ekranie. Córka Małgorzaty Pieńkowskiej w najnowszej komedii romantycznej zagrała siostrę Małgorzaty Kożuchowskiej i Anny Smołowik. Dwa dni temu brylowała na ściance podczas premiery filmu. Podobna do rodzicielki?

Małgorzata Kożuchowska skradła show na premierze filmu. Karolina Gilon w ryzykownej kreacji

Córka Małgorzaty Pieńkowskiej debiutuje na wielkim ekranie

Ina Sobala jest wegetarianką i dyplomowaną aktorką. W 2019 roku ukończyła krakowską AST na wydziale aktorskim we Wrocławiu. Jak sama o sobie mówi, "kocha naturę, pracę i warzywa na talerzu". Filmowy debiut u boku Tomasza Karolaka i Małgorzaty Kożuchowskiej zalicza do udanych wyzwań zawodowych. W komedii zagrała influencerkę. W rozmowie z Karoliną Gilon przyznała, że nie była to dla niej wcale łatwa rola.

Niezwykłe było to, że musiałam przekonywać reżysera, że bycie vlogerką to nie jest taka prosta sprawa i naprawdę muszę zwracać uwagę na to, w jaki sposób ten telefon trzymam i jak to wygląda.

Zobaczcie, jak Ina Sobala prezentowała się na czerwonym dywanie.

Jakiś czas temu młoda aktorka opublikowała na Instagramie zdjęcie z Małgorzatą Pieńkowską i Krzysztofem Ibiszem. Obie panie były gościniami programu prezentera telewizyjnego. Sobala zachęcała do obejrzenia odcinka "Demakijażu" z nią i matką w roli głównej.

Jeśli jesteście ciekawi, która z nas jest większą imprezowiczką i która lepiej gotuje, to serdecznie zapraszam was do oglądania. Mam nadzieję, że będziecie dobrze się bawić, a i może zdziwicie się ze dwa, trzy bądź cztery razy, że jest inaczej, niż sądziliście. Jako że jest to jeden z moich pierwszych telewizyjnych wywiadów i na domiar złego odbywa się on w towarzystwie mojej mamy, to muszę się wam przyznać, że byłam turbo zestresowana, a moja mama była wspaniałą oazą spokoju, humoru i wdzięku. Jakby co, proszę patrzeć na nią.

Wielu obserwatorów Iny dopiero teraz dowiedziało się, że jest ona córką znanej z "M jak miłość" gwiazdy. Nie mogli uwierzyć w tę informację.

O matko, nie wiedziałam, że pani Małgosia jest twoją mamą!

Dla was to również duże zaskoczenie? Więcej aktualnych zdjęć Sobali znajdziecie w naszej galerii.

