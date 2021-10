Wyciek wyników w pierwszym odcinku programu

"Taniec z Gwiazdami" był wcześniej emitowany na antenie TVN. Tam doczekał się aż 13 edycji, w których udział wzięli m.in Małgorzata Foremniak, Mateusz Damięcki, Agata Kulesza, Aleksandra Kwaśniewska, Katarzyna Tusk czy Edyta Górniak. W pierwszym odcinku show po przejęciu formatu przez telewizję Polsat, widzowie poznali wyniki głosowania zanim Krzysztof Ibisz, który został prowadzącym program, je przedstawił. Wszystko za sprawą głosu z reżyserki w tle, który powinien słyszeć jedynie prezenter.

Krzysztof Ibisz KAPiF.pl / KAPiF.pl

Sylwia Lipka nie mogła się pozbyć spodni

Sylwia Lipka była uczestniczką 11. edycji "Tańca z Gwiazdami". W jednym z odcinków miała przejść ekspresową zmianę kreacji i pozbyć się spodni, pod którymi miała ukrytą sukienkę. Niestety przez większość występu nie mogła zdjąć dolnej części stroju, który wyjątkowo jej przeszkadzał. Wspomniany odcinek był dla Sylwii wyjątkowo pechowy. Zaraz po emisji internauci zarzucali celebrytce, że jej choreografia, to plagiat układu z gry "Just Dance 2018".

Sylwia Lipka, 'Taniec z Gwiazdami' Instagram/ @sylwialipka_music, @tanieczgwiazdami

Akrobacje Dominiki Gwit

Dominika Gwit podczas jednego z tańców chciała zaprezentować swoje akrobatyczne umiejętności. Wykonała gwiazdę, jednak podczas lądowania upadła. Na szczęście aktorce nic się nie stało i obróciła sytuację w żart.

Dominika Gwit KAPiF

Pęknięte spodnie Tomasza Barańskiego

W 2014 roku Tomasz Barański towarzyszył na parkiecie Klaudii Halejcio. Podczas foxtrota pękły mu spodnie. Profesjonalista nie dał po sobie poznać, że coś się stało i dalej prowadził partnerkę. Tancerza zdradził juror Michał Malitowski, który podczas oceniania występu zwrócił uwagę na jego strój.

Tomasz Barański KAPiF.pl

Za niska nota wystawiona przez Andrzeja Piasecznego

W ostatniej edycji "Tańca z Gwiazdami" parę tworzyli Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz i to oni zdobyli kryształową kulę. W siódmym odcinku show Andrzej Piaseczny ocenił parę na dziewięć punktów. Następna była Iwona Pavlović, która słynie ze swoich wysokich wymagań, co do umiejętności gwiazd. Zdezorientowana zapytała wokalistę, czy żartuje i podniosła tabliczkę z dziesiątką.

Iwona Pavlovic, Andrzej Piaseczny KAPiF.pl / KAPiF.pl