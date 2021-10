Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Viki Gabor to jedna z największych gwiazd polskiej muzyki młodego pokolenia. Nastolatka zyskała popularność dzięki udziałowi w programie "The Voice Kids", po którym została wybrana na reprezentantkę Polski w 17. edycji Eurowizji Junior. Gabor wygrała konkurs w 2019 roku, powtarzając tym samym sukces Roksany Węgiel.

Viki Gabor ocenia Sarę Egwu-James. Ma dla niej radę, jak wygrać Eurowizję Junior

Tegoroczna Eurowizja dla dzieci odbędzie się w grudniu we Francji. Niestety, w zeszłym roku Polsce nie udało się wygrać, ale wiele wskazuje na to, że w tym roku znów mamy na to szanse. W Paryżu zaprezentuje się bowiem Sara Egwu-James, która wykona utwór "Somebody". W rozmowie z Cezarym Wiśniewskim Viki Gabor oceniła szanse kandydatki.

Myślę, że to naprawdę bardzo fajna piosenka, która jest na topie. Utwór został napisany pod Sarę, a jej głos do niego pasuje. Myślę, że nadaje się na Eurowizję i możemy wysokość zajść z tą piosenką - stwierdziła artystka.

Dzięki zwycięstwu na Eurowizji Junior Viki Gabor zdobyła ogromną popularność. Jakie ma zatem rady dla Sary Egwu-James?

Nie powinna się stresować. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo będzie ją oglądać wiele osób, ale niech zrobi swoje, bo to jest jej pięć minut. Musi być pewna siebie. To dużo daje na scenie. Niech robi to, co czuje, bo to jest najważniejsze. Życzę jej, żeby zrobiła to po swojemu - powiedziała Viki Gabor.

Myślicie, że Sara Egwu-James ma szansę na zwycięstwo?