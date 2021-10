Szczegóły z życia prywatnego gwiazd znajdziecie na Gazeta.pl.

Piotr Mróz wygrał "Taniec z Gwiazdami". Aktor prywatnie jest związany z Agnieszką Wasilewską, z którą w piątym odcinku show zatańczył zmysłową rumbę. Para bardzo chętnie dokumentuje swoje życie za pośrednictwem Instagrama i opowiada o łączącym ich uczuciu.

Serce Piotra Mroza należy do Agnieszki Wasilewskiej. Kim jest jego ukochana?

Piotr Mróz i Agnieszka Wasilewska - historia miłości

Do pierwszego spotkania Piotra Mroza i Agnieszki Wasilewskiej doszło w pracy, na sesji zdjęciowej. Choć obydwoje zdawali sobie sprawę z wzajemnej atrakcyjności, byli związani z innymi osobami, dlatego nawet im przez myśl nie przeszło, że wkrótce spotkają się ponownie, a nawet stworzą parę.

Jej związek się rozpadł, mój związek się rozpadł. Obserwowałem ją na Instagramie i doszedłem do wniosku, że chyba jest sama. Pomyślałem: Napiszę. Co mi szkodzi? - mówił aktor w rozmowie z Pomponikiem.

Mróz wypisywał do Wasilewskiej i proponował spotkania, jednak ona pozostawała nieugięta i nigdy nie miała dla niego czasu. W końcu się udało, jednak aktor, zrażony wcześniejszymi odmowami Agi w kwestii spotkań, rzucił, żeby sobie za wiele nie wyobrażała. Podkreślił, że nie będzie z tego nic poza koleżeństwem. Mimo początkowych oporów, na jednym spotkaniu się nie skończyło. Połączyła ich pasja do sportu i podróży. Z czasem to przestało wystarczać. Kryzys, poprzedzony kłótniami i cichymi dniami, doprowadził do rozstania.

Na początku wydawało mi się, że się wypaliliśmy. Tak się zaczęliśmy kłócić i myślałem, że nic z tego nie będzie. [...] Poczułem pustkę i z dnia na dzień to mnie paraliżowało, do tego stopnia, że nie potrafiłem funkcjonować na planie, nie cieszyłem się z udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". Troszeczkę się załamałem - wyznał.

W kwietniu para się rozeszła, jednak już w maju wrócili do siebie. To stało się nagle, gdy okazało się, że Aga zagra w jednym z odcinków "Gliniarzy". Piotr o tym nie wiedział - zobaczył ją dopiero na planie. Produkcja nie była świadoma, że para się rozstała i zaproponowano modelce angaż.

Powiem szczerze, że stresowałem się tego dnia bardziej niż ona. Aga na planie czuła się jak ryba w wodzie - pewna siebie i naturalna w tym, co robiła. A ja bałem się za siebie i za nią - po prostu zależało mi, żeby to bardzo dobrze wyszło - wspominał Mróz w rozmowie z Plejadą.

Aktor w jednym wywiadów zasugerował, że myśli o oświadczynach. Życzymy powodzenia!