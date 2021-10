Więcej na temat uczestników programu "Rolnik szuka żony" znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Małgorzata Borysewicz jest przykładem na to, że prawdziwą miłość można znaleźć wszędzie, nawet w programie telewizyjnym. Rolniczka wystąpiła w czwartej edycji "Rolnik szuka żony" i to dzięki show poznała obecnego męża, Pawła. Para doczekała się dwójki pociech, Ryszarda i Blanki. Małgosia z powodzeniem zajmuje się macierzyństwem i pracą na gospodarstwie. Znajduje również czas dla siebie i dba o urodę. Na InstaStories opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w bardzo krótkich włosach. Porównała fotografię do obecnej fryzury. W jakim wydaniu wygląda lepiej?

"Rolnik szuka żony". Małgosia rozważa zmianę fryzury. Tak wygląda w krótkich włosach

Rolniczka jest w stałym kontakcie z fanami i na Instagramie chętnie dzieli się fragmentami z życia codziennego. Na jej profilu nie brakuje rodzinnych zdjęć z mężem i dziećmi. Widać, że Małgorzata przywiązuje uwagę do wyglądu. Borysewicz postanowiła sprawdzić, jak będzie się prezentować w krótkich włosach. W tym celu skorzystała z popularnej aplikacji "Face App", dzięki której można robić modyfikacje w wyglądzie.

Kiedy zastanawiasz się, jakbyś wyglądała w long bobie - napisała Małgosia.

Po chwili uczestniczka show TVP zestawiła zdjęcia z krótkimi i długimi włosami. Zorganizowała ankietę, z której wynika, że fanom bardziej podoba się w dłuższych włosach, do których zdążyli się już przyzwyczaić.

'Rolnik szuka żony'. Małgosia rozważa zmianę fryzury. Tak wygląda w krótkich włosach Fot. Instagram/ rolnikwszpilkach

A wy jak uważacie. W których włosach Małgosia wygląda lepiej?