Więcej o kontrowersyjnych zdarzeniach z udziałem gwiazd przeczytacie na Gazeta.pl.

REKLAMA

Bożena Dykiel przyniosła do studia "Dzień dobry TVN" niebieskie okulary, które następnie na wizji założyła. Przyznała, że - według niej - mają poprawiać humor. Podała nawet nazwę marki produkującej magiczne akcesorium. Sprawdziliśmy, o co jej chodziło i skąd wziął się absurdalny pomysł, że mogą pomóc w walce z depresją.

Zobacz wideo Małgorzata Ohme reaguje na wywiad Woźniak-Starak z Dykiel

Najbardziej spektakularne metamorfozy aktorskie. Oni oszpecili się dla roli

O co chodzi z okularami polecanymi przez Bożenę Dykiel?

Otóż o "magicznym" działaniu okularów Bożena Dykiel mogła przeczytać na stronie producentów. To urządzenie za ponad trzy tysiące złotych, służące "do rehabilitacji synaptycznej plastyczności mózgu za pomocą pulsacyjnego światła". A co to właściwie oznacza? W gruncie rzeczy nic, bo, jak mówi dr Aleksandra Kołodziej z Wydziału Psychologii SWPS w rozmowie z portalem Komputer Świat, żadne z badań przedstawionych na stronie producenta nie dotyczy skuteczności owego urządzenia. Nie podane są też efekty kliniczne w kontekście stymulacji światłem.

Zobacz też: Małgorzata Ohme komentuje wywiad Dykiel i zachowanie Woźniak-Starak. "Merytoryczny absurd" [PLOTEK EXCLUSIVE]

W dalszej części opisu znajduje się fragment, który mógł zaważyć o decyzji Dykiel, by promować "okulary na depresję". Choć opis na stronie produktu sugeruje, że są badania, które potwierdzają pozytywny wpływ okularów na stan pacjenta, nie oznacza to, że leczą.

Badania naukowe potwierdzają pozytywne działanie na rehabilitację, ochronę i wzmocnienie pamięci, amnezję, depresję, bezsenność, Jet Lag, stres, poprawę humoru i koncentracji oraz na inne problemy neurodegeneracyjne.

Fundacja zrywa współprace z Dykiel. "Padły słowa odległe od naszej idei"

Producenci zaznaczają jednocześnie, że okulary mogą stanowić wsparcie, a nie długofalową metodę walki z depresją. Wydaje się, że oczywistością powinien być fakt, że to choroba, która wymaga leczenia wyłącznie za pomocą farmakoterapii i psychoterapii .

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku ze złą kondycją psychiczną występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz skorzystać z Kryzysowego Telefonu Zaufania pod numerem 116 123. Na stronie liniawsparcia.pl znajdziesz też listę organizacji prowadzących dyżury telefoniczne specjalistów z zakresu zdrowia psychicznego, pomocy dzieciom i młodzieży czy ofiarom przemocy.