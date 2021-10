Więcej informacji na temat związków gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

Kinga Rusin podróżuje niemal po całym świecie. W ostatnich miesiącach odwiedziła Malediwy, Afrykę i Grecję. Do Polski przyjechała jedynie po to, by wziąć udział w marszach i zaangażować się w sprawy społeczne kraju. Okazuje się, że po krótkim pobycie w Warszawie znów zatęskniła za śródziemnomorskim klimatem. Wyleciała do Barcelony, by "odrobinę zaszaleć" z ukochanym. Z Markiem Kujawą świętują w niewielkim odstępie czasu aż trzy ważne rocznice.

Zobacz wideo Monika Zamachowska o aferze z Kingą Rusin

Kinga Rusin podbija Barcelonę w kolczykach od Chanel

Dziennikarka od 11 lat związana jest ze znanym prawnikiem. Kolejną rocznicę rozpoczęcia tej zażyłej relacji celebrowała w bardzo przyjemnych okolicznościach. Na jej Instagramie pojawiły kadry z romantycznych kolacji w lokalnych, ekskluzywnych restauracjach. Luksusu tej sytuacji dodawała biżuteria, którą Rusin zaprezentowała na zdjęciach.

Od tygodnia świętujemy. Jest co! 11. rocznica związku, urodziny Marka i trzynastolecie naszej marki kosmetycznej Pat&Rub. Barcelona, ze swoją niepowtarzalną atmosferą, piękną pogodą, niesamowitymi restauracjami, to miejsce idealne na odrobinę szaleństwa - wyznała.

Na fotografiach gwiazdy z Hiszpanii uwagę zwracają malutkie, błyszczące na tle jej włosów kolczyki z cyrkoniami i z wiszącą, imitującą perłę szklaną kuleczką. Koszt podobnych modeli firmowych kolczyków marki Chanel oscyluje wokół kilku tysięcy złotych. Konkretnie te mogą być warte około 300 dolarów. Pasują do dziewczęcego outifitu, na który zdecydowała się Rusin? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii.

