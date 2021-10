Więcej ciekawych artykułów ze świata show-biznesu przeczytasz na Gazeta.pl.

Jak podawały zagraniczne media, 13 października w norweskim mieście Kongsberg mężczyzna strzelając z łuku zabił pięć przypadkowych osób. Wśród ofiar była niemiecka modelka i piosenkarka Andréa Meyer. Zespół Cradle of Filth, z którym współpracowała wokalistka, pożegnał ją na Instagramie.

Andréa Meyer zginęła w ataku terrorystycznym

Jak podało do wiadomości The Associated Press, napastnik uzbrojony w łuk wystrzelił strzały w kierunku przypadkowo spotkanych osób w supermarkecie i innych zaludnionych obszarach w mieście. Policja ustaliła, że sprawcą ataku był Duńczyk, Espen Andersen Bråthen. Mężczyzna wpadł w szał i strzelając zabił pięć osób (cztery kobiety i jednego mężczyznę), a dwie zranił. Bråthen w przeszłości był notowany. Miał grozić swoim bliskim, że ich zabije. W zeszłym roku jego rodzice wystąpili do sądu o zakaz zbliżania się. Został skazany również za posiadanie narkotyków.

Policja uważa, że zarówno Meyer jak i pozostałe ofiary nie były konkretnymi celami. Inspektor policji Per Thomas Omholt powiedział, że Bråthen działam sam i "wszystko wskazuje na to, że wybierał swoje ofiary losowo". Mężczyzna został aresztowany. Funkcjonariusze policji nie ujawnili dalszych szczegółów postępowania. W 2017 roku duński napastnik opublikował filmik w mediach społecznościowych, z którego wynikało, że przeszedł na islam. Uważano, że uległ radykalizacji, ale funkcjonariusz Omholt przyznał, że mężczyzna nie praktykował tradycji, które są powszechne w tej religii.

Ofiara Bråthena, Andréa Meyer wyszła za mąż za gitarzystę Tomasa "Samotha" Haugena, ale ich związek nie przetrwał. Piosenkarka osierociła córkę o imieniu Alva.