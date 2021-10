Książę Harry nie stawił się na przyjęciu na cześć księżnej Diany. Powód? Wojna księżnych

Więcej ciekawych artykułów na temat rodziny królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nie milkną echa na temat związku Meghan Markle i księcia Harry'ego. Coraz więcej osób uważa, że książę jest zmanipulowany przez swoją żonę. Od kiedy opuścili brytyjski dwór, nie tylko relacje królewskich braci są napięte. Meghan i księżna Kate również nie pałają do siebie sympatią. To ze względu na żonę księcia Williama Meghan Markle nie chciała wziąć udziału w wystawnej imprezie na cześć księżnej Diany. Jak wyznał królewski informator, nieobecność Harry'ego zakłóciła to wydarzenie.

Książę Harry z powodu Meghan Markle nie pojawił się na przyjęciu na cześć księżnej Diany

Meghan Markle i książę Harry w pamiętnym wywiadzie dla Oprah Winfrey ukazali wizerunek rodziny królewskiej w zupełnie innym świetle. Za ich sprawą fani brytyjskiej monarchii ujrzeli, że nawet najpotężniejsza rodzina na świecie zmaga się z wewnętrznymi konfliktami. W obszernym wywiadzie Meghan uderzyła w księżną Kate, a Harry wyznał, że nie otrzymał pomocy od bliskich, gdy tego najbardziej potrzebował.

Harry po opuszczeniu pałacu przez długi czas nie odwiedzał rodziny. Królewscy bracia zjednoczyli się w lipcu, podczas oficjalnego odsłonięcia posągu księżnej Diany. Wówczas zabrakło Meghan Markle, która miesiąc wcześniej urodziła córkę. Cztery miesiące później royalsi zorganizowali elegancką imprezę na cześć księżnej Diany, ale tym razem Harry się nie pojawił. Dziennikarz Duncan Larcombe zasugerował, że jego nieobecność miała związek z żoną. Duncan uważa, że Meghan bała się stawić czoła szwagierce.

Bardzo łatwo jest zapomnieć, jak osobisty był atak na księżną Kate w rozmowie z Oprah Winfrey. Nie zapominajmy, że to Meghan bezpośrednio oskarżyła Kate o to, że ta miała doprowadzić ją do płaczu, a nie na odwrót. Zarzuciła Kate, że nie sprostowała tej historii, gdy zrobiło się o niej głośno - powiedział Larcombe dla "OK! Magazine".

Podobno książę Harry jest wyczerpany rodzinnymi niesnaskami i nie chce dokładać żonie zmartwień. Jego postawa jest godna pochwały?