W poprzednich dwóch edycjach popisy taneczne w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" oceniali Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski oraz Michał Malitowski. W 12. właśnie zakończonej odsłonie do grona jurorów dołączył Andrzej Piaseczny. Jeszcze w 2020 roku wokalistę mieliśmy okazję podziwiać w roli trenera w programie "The Voice Senior". Czy ma zamiar pozostać w show Polsatu?

Zobacz wideo Andrzej Piaseczny będzie jurorem w nowej edycji „Tańca z Gwiazdami"?

Czy Andrzej Piaseczny będzie jurorem w nowej edycji "Tańca z Gwiazdami"?

Andrzej Piaseczny został zapytany przez reportera Plotka o to, czy chciałby nadal zasiadać w fotelu jurora programu "Taniec z Gwiazdami". Wokalista nie krył zaskoczenia pytaniem, ale przyznał, że atmosfera w studio bardzo mu odpowiada. Lubi też współpracę z pozostałymi jurorami.

To już jest decyzja Polsatu, ale oczywiście! Jest bardzo fajnie tu być.

Andrzej Piaseczny przyznał w rozmowie z Plotkiem, że taniec nie jest jego mocną stroną.

Nie mam złudzeń co do tego, jaką rolę mam tu pełnić. I bardzo dobrze, bo tylko dlatego się tutaj idealnie znajduję. Gdybym próbował udawać kogoś, kto na tańcu zna się, poległbym natychmiast. Tego nie chcę - powiedział szczerze wokalista.

Andrzej Piaseczny zyskał największą popularność jako piosenkarz. Jednak ma na swoim koncie wiele innych aktywności. Przez ponad dekadę grał Kacpra Złotopolskiego w serialu TVP2 "Złotopolscy". Krótko zajmował się dubbingiem. Był kapitanem jednej z drużyn w programie "Bitwa na głosy" i trenerem w kilku edycjach "The Voice of Poland" i "The Voice Senior".

Koniecznie zobaczcie rozmowę Plotka z Andrzejem Piasecznym, a dowiecie się, w jakich okolicznościach doszło do współpracy wokalisty z Polsatem.