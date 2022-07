Do najczęściej wyszukiwanych informacji o gwiazdach należy ich wzrost, jednak buty stanowią nieodłączny i ważny dodatek kreacji na czerwonym dywanie. Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie rozmiary butów noszą polskie celebrytki? Przychodzimy z odpowiedziami. Niektóre z nich muszą zamawiać obuwie na wymiar.

Jaki rozmiar butów noszą gwiazdy?

Katarzyna Cichopek jest nie tylko niskiego wzrostu (158 cm), ale ma także bardzo małą stopę. Aktorka może śmiało kupować obuwie na stoiskach dziecięcych, gorzej natomiast, jeśli chce sięgnąć do półki z damską kolekcją. Jej rozmiar buta to 34, co na co dzień nie pozwala jej zaopatrywać się w popularnych sieciówkach.

Joanna Koroniewska z kolei nie ukrywa, że ma duże stopy. Podzieliła się tą informacją z fanami na Instagramie. Aktorka nosi rozmiar 41, ale zdarza jej się kupować buty w większym rozmiarze. Jakiś czas temu wspomniała, że przy wyborze tych do biegania poszukuje w sklepach rozmiaru 42,5.

Tak, tak, mam stopę 41, czasem nawet większą i nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. Cóż, nikt nie jest idealny . Na szczęście umiem doceniać swoje zalety i nie mieć kompleksów z powodu niedoskonałości - napisała dumnie na Instagramie.

Kayah z kolei ma jeszcze większe stopy. W jej przypadku trudno jest dostać eleganckie damskie buty w standardowej rozmiarówce. Piosenkarka jest wysoka, a co za tym idzie, odczuwa to również przy wyborze obuwia. Jej rozmiar to 43.

Dorota Szelągowska również należy do grona kobiet, które nie mają filigranowych stóp. Jedna z najpopularniejszych projektantek wnętrz również może mieć od czasu do czasu problemy ze zdobyciem wymarzonych butów. Nosi rozmiar 42.

Joanna Liszowska z kolei ma niewiele mniejszy rozmiar. Jednak jej o wiele łatwiej znaleźć w popularnych obuwniczych sklepach. Według wielu informacji, aktorka nosi buty o numerze 41. Ten sam rozmiar ma także Anna Czartoryska-Niemczycka.

Anja Rubik, mimo wysokiego wzrostu, nosi bardzo standardowy rozmiar. Zalicza się do kobiet, które mogą sięgać po buty poniżej popularnej 40. Supermodelka chodzi w obuwiu o numerze 39. Taki sam noszą m.in. Edyta Górniak i Aleksandra Szwed.

Anna Mucha, to obok Katarzyny Cichopek, kolejna aktorka, która może mieć problemy z obuwniczymi zakupami z powodu małych stóp. Gwiazda nosi rozmiar 36,5. Blisko niej plasuje się także Edyta Herbuś, która jest nie tylko niewielkiego wzrostu, ale też jej numer buta to 36.

Rozmiar większy (37) nosi natomiast polska diwa Justyna Steczkowska. Popularny wśród polskich gwiazd jest za to rozmiar 38. Buty o takim numerze noszą m.in. Doda, Agnieszka Więdłocha i Natasza Urbańska.

