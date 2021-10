Rodzinne dramaty gwiazd? Więcej przeczytacie o tym na Gazeta.pl.

REKLAMA

Britney Spears przez 13 lat była kontrolowana przez ojca. Jamie Spears pełnił rolę kuratora córki i nie tylko zarządzał jej majątkiem, ale m.in. nie pozwalał na to, by wokalistka zaszła w ciążę. Zakładał też podsłuchy w sypialni, by mieć nad nią całkowitą kontrolę. Obecnie jednak wiadomo już, że Britney faktycznie będzie wolna i nie ma oporów przed tym, by otwarcie krytykować ojca i innych bliskich, którzy nie byli dla niej wsparciem przez lata.

Zobacz wideo Kilka miesięcy, kilka dni, a nawet dwie doby! Tyle trwały najkrótsze małżeństwa gwiazd

Nie tylko Halyna Hutchins zginęła na planie. Ich śmierci do dziś przerażają

Britney Spears odcina się od bliskich

Britney Spears swoją wolność i niezależność pokazuje przez wrzucanie zdjęć topless, które tłumaczy faktem, że taka się urodziła. Ostatnio z kolei pokazała ujęcie z przystrojoną już świąteczną choinką. Choć do Bożego Narodzenia zostało jeszcze kilka tygodni, ona uważa, że przez lata musiała się zmagać z ograniczeniami, a takie działania traktuje jak wyzwolenie. To jednak nie jedyne kroki, które ostatnio poczyniła wokalistka. Zerwała kontakt ze wszystkimi toksycznymi relacjami, o czym pisze na Instagramie.

Ta wiadomość jest do mojej rodziny. Zranili mnie bardziej, niż byście mogli pomyśleć! Wiem, że kuratela niedługo się skończy, ale ja na tym nie skończę. Chcę sprawiedliwości! Mam tylko 163 cm wzrostu, ale całe życie musiałam być ponad nimi.… Zdajecie sobie sprawę, jakie to trudne?

Britney na przykładach obrazuje zachowania bliskich. Umawiali się z nią, a później ignorowali, wystawiali, zapominali.

Czy to nie dziwne, że kiedy dajecie z siebie wszystko, organizujecie wycieczki lub umawiacie się na lunch z ludźmi, których kochacie, oni wystawiają was lub uciekają po dziesięciu minutach? To upokarzające i każda osoba, przed którą kiedykolwiek się otworzyłam, nagle potem twierdziła, że wyjeżdża. Ok, rozumiem… Są dla mnie dostępni tylko wtedy, kiedy oni tego chcą.

Wokalistka nie boi się już samotności.

Od teraz ja nie jestem już dostępna dla żadnego z nich! Nie mam nic przeciwko byciu samą i w sumie to jestem zmęczona byciem tą wyrozumiałą Matką Teresą. Nie zamierzam na to wszystko pozwalać. Żegnam.

Britney Spears spędza sen z powiek swojej rodzinie. "Panie, zmiłuj się nad ich duszami"

Życzymy powodzenia.

Zobacz też: Mroczna historia domu, w którym zmarli Brittany Murphy i jej mąż. Britney Spears twierdziła, że zawładnęły nim demony