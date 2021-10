Więcej ciekawych treści z polskiego show-biznesu na stronie głównej Gazety.pl

25 września odbył się wielki finał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami". 12. edycję tanecznego show Polsatu wygrali Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz, pokonując Kajrę i Rafała Maseraka. Okazuje się, że ukochana tancerza, Małgorzata Lis, delikatnie mówiąc, nie przyjęła dobrze ogłoszonego werdyktu. Jak donosi nasz informator, padły mocne słowa.

Ukochana Maseraka zła po finale "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Podczas finałowego odcinka 12. edycji "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" do końca nie wiadomo było, kto otrzyma Kryształową Kulę i nagrodę pieniężną (przypomnijmy, że gwiazda dostaje od produkcji 100 tysięcy złotych, a partnerujący jej tancerz 50 tysięcy złotych). Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz, oraz Kajra z Rafałem Maserakiem szli niemal łeb w łeb. Ostatecznie decyzją widzów wygrali ci pierwsi. Maserak i Kajra pokazali klasę i oklaskiwali zwycięzców, a później pogratulowali im wygranej.

'Taniec z Gwiazdami'. Finał 12. edycji KAPiF.pl / KAPiF.pl

Rozczarowania nie kryła natomiast ukochana przegranego tancerza. Małgorzata Lis, która była za kulisami, miała nazwać ogłoszony werdykt upokarzającym.

Po ogłoszeniu wyniku swojego rozgoryczenia nie kryła partnerka Rafała Maseraka, Gosia. Od razu zapowiedziała wszem wobec, że to już ostatnia edycja z udziałem Rafała, bo nie pozwoli mu więcej "na takie upokorzenia" - powiedziała nam osoba z produkcji show.

Małgorzata Lis nie ukrywa rozgoryczenia, bo uważa, że Maserak już od dawna zasługuje na to, by stanąć w "Tańcu z Gwiazdami" na szczycie podium.

Oczywiście wiadomo, że wszystko może się jeszcze zmienić, bo żadnych produkcyjnych ustaleń co do kolejnej edycji jeszcze nie ma. Ale biorąc pod uwagę, że Rafał występował w 23. edycjach, wygrał tylko dwie, a w Polsacie ani razu, to bardzo prawdopodobne - przytaczał jej słowa nasz informator i potwierdził, że może się tak zdarzyć, że Maseraka już nie zobaczymy w show.

Przypomnijmy, że Maserak wygrał 10. edycję show, tańcząc z Anną Muchą, a później 11. z Julią Kamińską. Co do wyniku 12.edycji podzieleni byli także widzowie. Część z nich twierdziła, że to Kajra i Rafał Maserak reprezentowali wyższy poziom i to właśnie oni powinni wygrać program.

Kim jest Małgorzata Lis?

Rafał Maserak nie mówi zbyt wiele o swojej ukochanej. Wiadomo jedynie, że zakochani są ze sobą już siedem lat. W marcu 2019 roku plotkowano, że Maserak i Lis planują ślub. Ślubne plany przełożyli jednak prawdopodobnie ze względu na ciążę Małgorzaty. W marcu 2020 roku na świecie pojawił się ich syn Leon.