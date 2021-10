Więcej artykułów na temat polskiego show-biznesu znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

To miała być zwyczajna dyskusja o kampanii przeciwko depresji w śniadaniowym programie "Dzień dobry TVN". Nikt nie spodziewał się, że przybierze taki obrót.

Agnieszka Woźniak-Starak wraca do rozmowy z Bożeną Dykiel

Bożena Dykiel została zaproszona do sobotniego wydania "Dzień dobry TVN", gdzie jako ambasadorka kampanii "Twarze depresji" miała opowiedzieć o problemach psychicznych. Rozmowa jednak była dużym zaskoczeniem dla prowadzących Agnieszki Woźniak-Starak oraz Ewy Drzyzgi. Aktorka w jej trakcie zareklamowała antydepresyjne okulary. Rzuciła też kontrowersyjne zdanie, że osoby z depresją czują się samotne i nie mają z kim "wypić kielicha". Po tych opiniach Bożeny Dykiel rozpętała się w mediach burza. Również fundacja, która współpracowała z aktorką, zabrała głos, odcinając się od jej wypowiedzi.

Teraz prowadząca weekendowy program "Dzień dobry TVN" Agnieszka Woźniak-Starak zabrała głos. Stwierdziła, że skoro już do takiej rozmowy doszło, to należy szukać jakichś pozytywnych jej skutków. A takim właśnie jest nagłośnienie sprawy depresji.

Wszystko dzieje się po coś. Czasem z najtrudniejszych sytuacji rodzi się coś dobrego - napisała w sieci prezenterka.

Agnieszka Woźniak-Starak wyznała, że nie spodziewała się tego, co usłyszała z ust Bożeny Dykiel.

Tak, to było duże zaskoczenie, ale bardzo się cieszę, że nasz program rozpoczął tak szeroką, merytoryczną i potrzebną dyskusję na temat depresji.

Prezenterka przyznała, że medialny szum należy wykorzystać do informowania i poszerzania wiedzy o depresji i problemach psychicznych.

Myślę, że nauczymy się z niej o wiele więcej niż z kolejnej kampanii społecznej, która zapewne przeszłaby bez echa.

Czy sądzicie, że dyskusja pomoże w propagowaniu wiedzy o depresji?

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.

