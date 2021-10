Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami ze świata show-biznesu? Sprawdzaj stronę Gazeta.pl

"Wielka Gala Gwiazd Plejady" to jedna z najbardziej popularnych imprez show-biznesowych w kraju. Gwiazdy oraz celebryci w tym roku dopisali i tłumnie przybyli na wydarzenie. W tym roku impreza odbyła się w Warszawskiej Operze Kameralnej. Wśród gości znalazła się Doda, która nie mogła pozostać niezauważona.

Zobacz wideo Plakat filmu Dody wzorowany plakatem z filmu „Diabeł ubiera się u Prady"?

"Wielka Gala Gwiazd Plejady". Doda kradnie show na czerwonym dywanie

Dla Dody to wyjątkowy wieczór. Artystka nie tylko przeszła przed fotoreporterami na gali, ale także na niej wystąpiła i wręczyła jedną ze statuetek. Co ciekawe, na tym nie koniec pracy wokalistki. Jeszcze tego samego wieczoru zobaczą ją widzowie "Tańca z Gwiazdami", bo tam da popis swoich umiejętności wokalnych i tanecznych.

Rabczewska ewidentnie przygotowywała się do gali portalu internetowego i założyła dokładnie przemyślaną stylizację. Doda wybrała cielistą sukienkę z gorsetem i rozszerzanym dołem, układającym się w mini tren. Ta prześwitująca kreacja została pokryta złotymi, błyszczącymi elementami. Jej dopełnieniem są długie rękawice z takiego samego materiału, co sukienka oraz błyszcząca torebka z łańcuszkami. Jeśli chodzi o makijaż to i tutaj króluje złoto. Na powiekach artystki znalazł się cień właśnie w tym kolorze. Zwieńczeniem jest fryzura. To dość modne uczesanie, tzn. wet look, czyli fryzura wyglądająca, jak mokre włosy. Trzeba przyznać, że Doda wygląda jakby dopiero wyszła z wody, a błyszczące elementy na jej kreacji przypominają krople.

Jak myślicie, czym zaskoczy podczas wizyty w "Tańcu z Gwiazdami"?