Interesują cię wielkie gale i wydarzenia show-biznesowe? Informacje o takich imprezach znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

"Wielka Gala Gwiazd Plejady" jest jednym z większych wydarzeń show-biznesowych. Gwiazdy za każdym razem dopisują i tłumnie pojawiają się na evencie. W tym roku impreza odbywa się w Warszawskiej Operze Kameralnej. Zaproszeni goście zjawili się na czerwonym dywanie i pozowali przed fotoreporterami.

Zobacz wideo Karolina Pisarek nie będzie czekać ze ślubem! "Mogę wyjść za mąż w lesie"

"Wielka Gala Gwiazd Plejady" - czerwony dywan

Motywem przewodnim tegorocznej gali jest "Alicja w Krainie Czarów" i podróż w poszukiwaniu klucza do magicznego ogrodu, w którym dzieje się dobro. Gwiazdy i celebryci już od kilku dni przygotowywali się do tego wydarzenia. Nic dziwnego, każdy chce perfekcyjnie prezentować się w blasku fleszy. Swoje przygotowania do imprezy relacjonowała w sieci np. Agnieszka Kaczorowska, która na dzień przed wydarzeniem spotkała się ze stylistką, by ostatecznie wybrać strój. Również Karolina Pisarek poświęciła nieco czasu na przymiarki i przygotowania. Modelka w tym roku została jedną ze współprowadzących galę. Na jaki strój postawiła?

Karolina Pisarek na "Wielkiej Gali Gwiazd Plejady"

Karolina Pisarek dosłownie błyszczała. Modelka wybrała na ten wyjątkowy wieczór cielisty kombinezon z rozszerzanymi rękawami i nogawkami. Cały strój został pokryty srebrnymi cekinami. Dopełnieniem był delikatny makijaż i włosy zaczesane do tyłu.

Karolina Pisarek KAPiF

"Wielka Gala Gwiazd Plejady" - Viki Gabor

Viki Gabor zdecydowała się na znacznie skromniejszy strój. Na imprezie pojawiła się w ciemnej koszuli zapiętej pod szyję, którą wpuściła w spódnicę o trapezowym kroju. Do tego dobrała niewielką czarną torebkę i wiązane botki w tym samym kolorze. W przeciwieństwie do modelki, zaszalała z makijażem.

Viki Gabor KAPiF

Więcej zdjęć z "Wielkiej Gali Gwiazd Plejady" znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Która stylizacja przypadła wam najbardziej do gustu?