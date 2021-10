Więcej ciekawych stylizacji gwiazd znajdziecie na gazeta.pl.

Wycieczka królowej Letizii, jej męża oraz dwóch nastoletnich córek do El Puerto de Santa María miała oficjalny charakter. Miasteczko zdobyło pierwsze miejsce w 32. edycji konkursu na Wzorową Wioskę Asturii. W związku z wygraną władze portowej miejscowości zaprosiły rodzinę monarchy na zwiedzanie urokliwych zabytków tej części Hiszpanii. Z uwagi na to, że wydarzenie odbywało się na świeżym powietrzu, a górskie tereny uniemożliwiały chodzenie w wysokich obcasach, królowa Letizia zrezygnowała z eleganckiej sukni na rzecz casualowej, jesiennej stylizacji. To rzadki widok!

Królowa Letizia w jesiennej stylizacji

Znawcy mody prawdopodobnie przejdą obojętnie obok tego outfitu żony króla Filipa VI - nie ma w nim bowiem nic, co mogłoby przyciągać uwagę. Nas jednak urzekła prostota i normalność, którą zaprezentowała królowa. Ubrała się adekwatnie do pogody i do sytuacji, nie siląc się na sztuczną elegancję.

Niewidoczną na zdjęciach bluzkę przysłoniła ponadczasowym, jasnym prochowcem. Na nogi wciągnęła zwężane ku dołowi ciemnooliwkowe spodnie i dopasowała do nich skórzane, brązowo-bordowe botki typu workery, które pięknie błyszczały w promieniach słońca. Całość przyozdobiła wzorzystą, przywiązaną u szyi chustą. W tej stylizacji dominowały kolory jesieni. Wystarczył lekki makijaż i subtelny, zaczesany na gładko kucyk, i voilà!

Królowa Letizia East News

Towarzyszące królowej nastoletnie córki - księżna Asturii Eleonora i infantka Sofia - także postawiły na luz. Białe trampki zestawiły z dżinsami i pastelowymi płaszczykami. Zdjęcia całej rodziny odnajdziecie w naszej galerii.

