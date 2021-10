Więcej informacji o rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Niedawno wyszło na jaw, że brytyjska monarchini ma pewne przyzwyczajenie, które zrozumie większość... dzieci. O co chodzi?

Królowa Elżbieta II ma pewien kulinarny zwyczaj

O tym, że Elżbieta II wypija co wieczór drinka wiedzą wszyscy. A jakie są jej ulubione dania? Kuchnia brytyjskiej rodziny królewskiej od zawsze budzi zainteresowanie. Jakiś czas temu media rozpisywały się o ulubionych potrawach księżniczki Charlotte. A są one dość zaskakujące jak na dziecko. Ona i jej brat George lubią zaczynać dzień od owoców i płatków zbożowych. Najchętniej jedzą pizzę i makarony. Natomiast sama Charlotte bardzo lubi ostre potrawy m.in. curry oraz oliwki.

Jej prababka, królowa Elżbieta II, jest zwolenniczką tradycyjnej kuchni. Do jej ulubionych potraw należą kanapki z majonezem i tuńczykiem. Koniecznie z kilkoma plasterkami ogórka i odrobiną pieprzu. Podobno uwielbia, gdy kucharz nie szczędzi masła.

Ale, co bardzo ciekawe, brytyjska monarchini nie lubi jeść kanapek z chrupiącą skórką! Jak większość dzieci zostawia skórki z chleba. Dlatego na królewskim dworze podawane są kanapki okrojone. Dodatkowo zwykle mają kształt owalny. To akurat związane jest z tradycją wprowadzoną jeszcze przez księcia Alberta, męża królowej Wiktorii. Był on przekonany, że prostokątne kanapki przynoszą pecha, a ich kształt kojarzy się z trumną.

Były szef pałacowej kuchni Darren McGrady powiedział magazynowi "Hello!", że choć lista dań królewskich to wielka księga oprawiona w czerwoną skórę, to w rzeczywistości Elżbieta II "trzyma się tych samych potraw co tydzień".

Znawcy dworu twierdzą, że monarchini, nie wypominając jej wieku, zna już doskonale swój gust i nie zamierza eksperymentować ze smakami.

Spodziewaliście się tego u królowej?