Małgorzata Ostrowska-Królikowska w piątek skończyła 57 lat. Na Instagramie pojawiło się ujęcie z synem, Antonim Królikowskim. Aktor udostępnił z kolei nagranie, na którym mama rozmyśla nad tortem o tym, czego sobie życzy. To drugi rok, gdy u jej boku nie ma Pawła Królikowskiego, jednak reszta rodziny postarała się o to, by jak najlepiej uczcić urodziny Ostrowskiej-Królikowskiej.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętuje urodziny

Małgorzata Ostrowska-Królikowska wrzuciła do sieci dosyć dynamiczne zdjęcie z synem, które zapewne powstało w biegu. W tle rozkręcała się już impreza urodzinowa aktorki, a ona sama trzymała w dłoni butelkę z alkoholem. Z tyłu bawiła się reszta rodziny, a na stole stał bukiet kwiatów. Podpis do fotografii sugeruje, że Ostrowska-Królikowska nie boi się upływającego czasu i zamierza w pełni korzystać z życia.

Ludzie nie dlatego przestają się bawić, że się starzeją, lecz starzeją się, bo przestają się bawić - napisała aktorka, posługując się cytatem Marka Twaina.

Artystka na nagraniu zapewniała, że najbardziej cieszy się z obecności najbliższych jej osób. Dom wypełnił się gośćmi, którzy śpiewali urodzinowe przyśpiewki i uwieczniali momenty telefonami.

Na stole czekał spory tort ze świeczkami - było ich kilka, a nie całe 57. Aktorka przez chwilę myślała nad życzeniem, a po chwili dmuchnęła.

Małgorzata Ostrowska-Królikowska świętowała 56. urodziny zdjęciem sprzed 33 lat

Plotek życzy jej wszystkiego najlepszego!

