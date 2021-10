Z rzetelnymi informacjami na temat depresji zapoznacie się na gazeta.pl.

Mimo że od rozmowy Bożeny Dykiel w "Dzień dobry TVN" na temat depresji minęło już kilka dni, temat wciąż budzi skrajne emocje wśród widzów i internautów. Przypomnijmy, że aktorka pojawiła się w studio jako ambasadorka kampanii "Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję". Szybko się jednak okazało, że nie powinna się wypowiadać publicznie na temat choroby, którą jest depresja.

Psycholożka miażdży występ Dykiel w "DDTVN" w "antydepresyjnych" okularach

Aktorka za główną przyczynę depresji uznała brak litu w organizmie, który można sobie uzupełnić dobrym jedzeniem. Oprócz podważania pandemii koronawirusa zaprezentowała na antenie okulary za trzy tysiące złotych, które mają pomagać w leczeniu.

Wystąpienie aktorki spotkało się ze słuszną krytyką ekspertów i widzów. Część internautów zwróciła jednak uwagę na to, że materiał z aktorką zniknął ze wszystkich serwisów TVN.

Widzowie dopytują o wywiad Bożeny Dykiel w "DDTVN", którego nie można już obejrzeć. Stacja milczy i udaje, że rozmowy nie było

Pod postem "Dzień dobry TVN" na Facebooku pojawiła się cała masa komentarzy widzów, dopytujących o wywiad z Bożeną Dykiel.

Znajdę gdzieś wywiad z Bożeną Dykiel?

Wywiad niewygodny w TV?

Rozmowy z Bożeną Dykiel nie można obejrzeć na Facebooku programu, czy na stronie internetowej. Co ciekawe, nawet na Playerze, fragment z aktorką został wycięty. TVN udaje, że nic się nie wydarzyło, jednak widzów to nie satysfakcjonuje.

Zapytaliśmy stację, jaki ma stosunek do Bożeny Dykiel po jej najnowszym wystąpieniu oraz czy planuje odnieść się do całej sprawy. Do tej pory nie otrzymaliśmy jednak żadnej odpowiedzi.