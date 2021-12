Jak się ubrać do pracy w biurze? Przedstawiamy męskie stylizacje do biura w stylu smart casual

Męskie stylizacje w stylu smart casual. Jak ubierać się do biura?

Zdecydowana większość z nas identyfikuje pracę w biurze jako w miejsce, w którym króluje elegancja, a oczy innych stale zwrócone są w czyimś kierunku. Do lamusa odeszły stylizacje w stylu nowojorskich biznesmenów, którzy na każdym spotkaniu pojawiają się w garniturach i w koszuli pod krawatem. Zdecydowanie lepszym i mniej wymagającym rozwiązaniem jest właśnie sportowa elegancja, dzięki której możemy skomponować stylizacje do pracy na luzie. Jeśli chodzi o górną część stylizacji - poza koszulą, niekoniecznie gładką i białą, idealnie sprawdzą się tu różnego rodzaju marynarki - od wzorzystych z wełny, po jednokolorowe z weluru. Panowie najczęściej stawiają na stonowane kolory - szarość, granat, czerń oraz beż. Jeśli zdecydujesz się na dany kolor w przypadku marynarki, przełam całość doborem spodni chino w innym odcieniu. Zestawienie beżu i granatu to niekwestionowany faworyt od kilku sezonów. Buty? Mogą to być pantofle, aczkolwiek grzechem nie będzie, jeśli postawisz na zwykłe sneakersy. Tak przygotowana stylizacja do biura męska będzie zarówno elegancka, jak i wygodna.

Zrzuć koszulę, wskocz w t-shirt

Choć obecność koszuli na naszym ciele odzwierciedla poczucie, że wyglądamy elegancko, coraz rzadziej mężczyźni sięgają po tę część garderoby, czyli koszule męskie. Wspomnieliśmy wyżej o różnego rodzaju marynarkach i to w dużej mierze od nich zależy, czy lepiej będzie nam pasować koszula czy zwyczajna bluzka. W przypadku kraciastych i kolorowych marynarek zdecydowanie lepszym wyborem będą gładkie koszulki męskie czy nawet polo. Te znajdziecie na pewno na stronie CARRY. Całość możemy zestawić z eleganckimi spodniami bądź stworzyć stylizacje do pracy z jeansami. Będziemy wtedy wyglądać formalnie i jednocześnie na luzie.

Uzupełnienie jesiennej stylizacji do pracy

Późną jesienią, kiedy liście zrywa z drzew wiatr, a z nieba pada deszcz, raczej nie do pomyślenia jest, by wyjść z domu do biura w samej marynarce. Strój biurowy męski zdecydowanie wymaga wtedy jeszcze jednego elementu garderoby. Z pomocą przychodzą różnego rodzaju płaszcze, które uzupełnią jesienne stylizacje do pracy - jednorzędowe, dwurzędowe, długie, krótkie... W przypadku smart casual idealnym rozwiązaniem będzie ten przed kolano, najczęściej beżowy, szary lub czarny. Fajnym pomysłem jest także wybór długich skarpet - ale nie tych czarnych. W łaski panów już kilka lat temu wkradły się te kolorowe z różnymi wzorami. W internetowym sklepie CARRY znajdziecie przeróżne modele - od tych w kratę, po te paski czy kropki.

Warto zwrócić uwagę, że marynarka nie jest priorytetem, jeśli chodzi o biurowy dress code. Z bawełnianymi, półformalnymi, a zarazem eleganckimi spodniami świetnie będzie komponować się koszula nieformalna. Ciekawą stylizacją do biura, a przede wszystkim wygodną, będzie zawsze modny zestaw - biała koszula, jeansy, mokasyny. Nie unikajcie dodatków. Pierścionek na palcu oraz zegarek na ręce są zawsze mile widziane, a designerska torba czy plecak dopełnią biurowy szyk.

Często mówi się, że panowie boją się kolorów. Nie ma podstaw, kolory są w cenie, zwłaszcza jesienią. Prawdziwą furorę robi aktualnie zgniła zieleń. Jeśli chcesz natomiast, by twój outfit był zauważony przez wszystkich pracy, postaw na różową koszulę. To ponadczasowy wybór.