Piotr Mróz w ciągu ostatnich tygodni poświęca się intensywnym treningom tanecznym. Pod okiem Hanny Żudziewicz przygotowuje się właśnie do finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", dlatego też w jego relacjach na InstaStories pojawiają się treści dotyczące udziału w show. Pomiędzy zdjęciami z sali treningowej przeplótł cytat, którym potwierdził swoją głęboką wiarę. Dał do zrozumienia, że prosi o wsparcie Boga?

Piotr Mróz tuż przed finałem "TzG" zwraca się do Boga

Piotr Mróz jasno deklaruje swoją wiarę. Na jego szyi można zobaczyć powieszony na łańcuszku krzyż. Odniesień do religii nie zabrakło u aktora z "Gliniarzy" również przed finałem "Tańca z Gwiazdami". Nie wiemy, czy to wyznanie ma bezpośredni związek ze zbliżającym się końcowym odcinkiem show Polsatu, jednak to nie byłoby nic dziwnego, gdyby Piotr pokładał nadzieję wygranej właśnie w Bogu.

Dałem Bogu miliony powodów, by przestał mnie kochać i się ode mnie odwrócił... Żaden go nie przekonał - czytamy w poruszającym wpisie.

Cytat na Instagramie Piotra Mroza Instagram/ @piotrmroz1988

Myślicie, że Piotr zwycięży tegoroczną edycję "Tańca z Gwiazdami" i sięgnie po Kryształową Kulę? Przekonamy się niebawem. Jedno jest pewne - łatwo nie będzie, bowiem Kajra tańczy równie dobrze i ma wielką fankę w osobie Iwony Pavlović.

