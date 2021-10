Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Dagmara Kaźmierska zdobyła popularność dzięki występom w reality show "Królowe życia" na antenie TTV. Celebrytka szybko zyskała spore grono fanów, którzy włączają program, aby przekonać się, co u niej słychać. Nie da się jednak zapomnieć, co robiła przed udziałem w show. Kaźmierska przez cztery lata była bowiem właścicielką agencji towarzyskiej, przez co trafiła na dziesięć miesięcy do aresztu.

Dagmara Kaźmierska przyznała, że żarty z pobytu w więzieniu to tylko pozory

Dagmara Kaźmierska ma za sobą nieciekawą przeszłość. "Królowa życia" przez ponad rok siedziała za kratami za sutenerstwo. W rozmowie z portalem Pomponik wyznała, że była to dla niej pewnego rodzaju lekcja.

Żyję tu i teraz, nie mam w zwyczaju rozpamiętywania przeszłości, bo to droga donikąd. Uważam, że wszystko, co przytrafia się nam w życiu, jest po coś. Gdybym nie była w więzieniu, nie trafiłabym do telewizji. Z błędów i porażek wyciągnęłam wnioski, grzechy odpokutowałam i idę dalej, nie oglądając się wstecz - przyznała Dagmara Kaźmierska

Bohaterka hitu stacji TTV rzadko mówi o czasie, który spędziła za kratkami. Jeśli porusza ten temat, stara się to robić z dozą ironii i żartu. To jednak tylko pozory.

Proszę pamiętać, że czasem pod najbardziej perlistym śmiechem kryje się największy smutek. I tak właśnie jest w przypadku mojego pobytu w zakładzie karnym.

Dagmara Kaźmierska wyznała także, dlaczego w więzieniu nazywano ją "księżniczką".

Nawet tam nie rozstawałam się z fioletowym futrem z lisów. Zawsze miałam je przy sobie. W celi na nim spałam, a jak szłam na spacerniak - zakładałam je na siebie. Do tego niebotycznie wysokie szpilki. W ten sposób stworzyłam sobie namiastkę luksusu. Ale to wcale nie oznacza, że więzienie jest fajne. Bo nie jest - skwitowała gwiazda.

Dagmara Kaźmierska napisała już autobiografię, w której również stara się rozliczyć z trudną przeszłością.