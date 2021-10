Z rzetelnymi informacjami na temat depresji zapoznacie się na gazeta.pl.

REKLAMA

"DDTVN". Dykiel mówi o depresji, a pod koniec Woźniak-Starak podpadła. "Aroganckie"

Nie milkną echa kontrowersyjnego wystąpienia Bożeny Dykiel w "Dzień dobry TVN", która podczas rozmowy z gospodyniami programu śniadaniowego "znalazła remedium" na walkę z depresją. Na wizji założyła okulary, które według niej mają poprawiać humor. Podała nawet nazwę marki produkującej magiczne akcesorium. Tę farsę przerwała Agnieszka Woźniak-Starak, która w trosce o dobro widzów ("żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością") zapowiedziała panel informacyjny. Joanna Gutral, psycholożka i współzałożycielka bloga i profilu na Instagramie - Zdrowa Głowa, gorzko oceniła wystąpienie aktorki i pochwaliła reakcję dziennikarki.

Szacun, Aga Woźniak-Starak, za przytomność i opanowanie tego.

Zobacz wideo Pandemia uderza w młodych. Psychiatra: Narastają w nich trudne emocje

Bożena Dykiel promuje leczenie depresji... okularami i "wypiciem kielicha". Psycholożka: Szok

Na profilu Zdrowa Głowa pojawiła się relacja, w której jedna z psycholożek przeanalizowała sytuację, która wydarzyła się w studio "DDTVN".

Polska. XXI wiek. Szok i niedowierzanie. Przeżyjmy to jeszcze raz, jeno z wątkiem psychoedukacyjnym - zaczęła.

W dalszej części wpisu odniosła się do słów Bożeny Dykiel, która przed kamerami uznała, że osoby z depresją czują się samotne i nie mają z kim "wypić kielicha". Według psycholożki takie spłycenie tematu może zakrzywić obraz problemów z psychiką i nawoływać do sięgania po alkohol, co jest niebezpieczne dla zdrowia chorego.

"Walnięcie kielicha" nie sprzyja regulacji emocji, przede wszystkim w zaburzeniach nastroju. Alkohol jest dla ludzi, jasne, ale sposób jego użytkowania może być zagrażający. Używanie alkoholu "na smutki" może prowadzić do poważnych konsekwencji - tłumaczy.

Psycholożka o wypowiedzi Bożeny Dykiel Instagram/ @zdrowaglowa

Joanna Gutral skomentowała również kontrowersyjną reklamę okularów antydepresyjnych, której dokonała w telewizji aktorka z "Na Wspólnej". Promowane przez Bożenę Dykiel akcesorium kosztuje prawie trzy tysiące złotych.

Przeżyłam makaron na depresję i antydepresyjne rajstopy. Nie wiem, co widać w tych okularach, (...) ale pomyślcie o wielu osobach, które nie śledzą kanałów psychoedukacyjnych: "Kurde, Marian ma chyba depresję. Chyba namówię go na psychologa. Ale Bożenka z 'Na Wspólnej' pokazywała w telewizji takie okulary ostatnio i po kłopocie". - ironizowała psycholożka.

Okulary antydepresyjne promowane przez Bożenę Dykiel screen/ zdrowaglowa

Więcej screenów z wypowiedzi psycholożki Joanny Gutral o występie Bożeny Dykiel znajdziecie w naszej galerii.

Potrzebujesz pomocy?

W związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą może występować zagrożenie życia, wówczas - w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej - zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.

Jeśli natomiast potrzebujesz pomocy, a masz mniej niż 18 lat, codziennie od 12:00 do 2:00 w nocy możesz zadzwonić na Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży, pod bezpłatnym numerem telefonu 116 111. Swój problem możesz też opisać w wiadomości.