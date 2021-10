Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Andrzej Grabowski jest gorącym orędownikiem szczepień. Aktor w wielu wywiadach podkreślał, że jest to cenne narzędzie w walce z koronawirusem i apelował do osób, które z różnych powodów nie chcą przyjąć szczepionki. Aby pokazać, jak ważna jest profilaktyka, w nowym wywiadzie nawiązał do śmierci bliskich mu osób.

Andrzej Grabowski wspomina zmarłych przyjaciół i grzmi na temat szczepień

W rozmowie z "Faktem" Andrzej Grabowski wrócił wspomnieniami do trudnych pożegnań, które przeżył w czasie pandemii koronawirusa. Aktor, który wciela się w rolę Ferdka w "Świecie według Kiepskich", w ubiegłym roku stracił kolegę z planu - Dariusza Gnatowskiego, czyli serialowego Boczka.

Ostatnio odeszło tylu moich znajomych, kolegów aktorów i nie tylko. Pamiętam słowa mojego teścia, który powiedział: "Ja już nie mam po co żyć, bo już nie mam żadnego kolegi. Wszyscy poumierali, wszyscy są nowi i młodzi. Świat jest inny". To jest bolesne, nie chodzi tylko o 1 listopada, ale gdy sobie przypomnę o Darku Gnatowskim, który zmarł w kwiecie wieku, miał 59 lat. To nie jest wiek do umierania. Piotrek Machalica. Gdyby wtedy były szczepienia, oni by żyli. Szczepmy się! - zaapelował Andrzej Grabowski.

Dariusz Gnatowski przez wiele lat zmagał się z otyłością, ale też retinopatią i cukrzycą. 20 października 2020 r. trafił do szpitala w Krakowie z powodu zapalenia płuc. Zakażenie koronawirusem zdiagnozowano u niego po śmierci.

Z kolei Piotr Machalica zmarł w połowie grudnia 2020 roku. Aktor trafił na oddział szpitala MSWiA w Warszawie, gdzie potwierdzono zakażenie koronawirusem. Miał 65 lat.

