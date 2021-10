Więcej o rodzinie królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl

Jednym z zadań członków rodziny królewskiej są publiczne wyjścia i robienie dobrego wrażenia. Uśmiechają się, uprzejmie rozmawiają i skupiają całą swoją uwagę na drugiej osobie. Nie mogą wykazać się brakiem empatii czy pozwolić sobie na negatywne wypowiedzi. Książę Harry, który jest uważany za jednego z najmilszych członków brytyjskiej monarchii, również miał gorszy dzień i nie popisał się zbytnią sympatią.

Nawet książę Harry jest czasem wredny. Muzyk wspomniał sytuację, kiedy zrobił sobie z nim zdjęcie. To, co usłyszał, nieźle go zdziwiło

Ricky Wilson, wokalista zespołu Kaiser Chiefs, pojawił się ostatnio w programie The Chris Evans Breakfast Show w Virgin Radio. Muzyk podczas rozmowy opowiedział o spotkaniu z księciem Harrym, które miało miejsce wiele lat wcześniej. On i jego koledzy z zespołu nie byli wtedy jeszcze tak znani. Z wnukiem królowej porozmawiali za kulisami jednego z koncertów.

Graliśmy z zespołem koncert i staliśmy w naszej przenośnej przyczepie. Książę Harry wchodzi i rozmawia z nami przez minutę. Powiedziałem: "Czy mogę zrobić zdjęcie?" i zrobiliśmy sobie fotkę z Harrym i to było genialne.

Jednak chwilę po zrobieniu fotografii, Harry cofnął się i powiedział do muzyka:

"Nigdzie tego nie umieszczaj". Nie wiem, czy żartował, czy nie, ale nigdy nigdzie tego nie publikowałem.

Wilson przyznał, że była to dosyć niezręczna sytuacja. Koleżanka, z którą rozmawiał podczas wywiadu stwierdziła, że książę dokładnie miał na myśli to, co powiedział.

Myślę, że nie żartował.

Spodziewaliście się tego po nim?