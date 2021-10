Więcej ciekawych tekstów na stronie głównej Gazeta.pl

Marta Paszkin i Paweł Bodziany z programu "Rolnik szuka żony" w maju tego roku pochwalili się, że kupili mieszkanie. Zakochani relacjonują na Instagramie, jak wygląda remont długo wyczekiwanych czterech kątów. Była uczestniczka show właśnie pokazała łazienkę.

"Rolnik szuka żony". Marta Paszkin chwali się łazienką

Marta Paszkin i Paweł Bodziany kilka miesięcy temu kupili pierwsze wspólne mieszkanie. Nie ukrywali, że to wymaga generalnego remontu. Na Instagramie pokazywali, jak poszukują inspiracji, by urządzić dom. Nie zabrakło też zdjęć, na których uwieczniali postępy prac remontowych. Jakiś czas temu rolnik pokazał, jakie płytki do łazienki wybrała jego ukochana. Nie ukrywał, że początkowo jej wybór nie przypadł mu do gustu.

Marta wybrała takie płytki do naszej łazienki pięknej, że moja mama się zastanawia, która to jest właściwa strona - ironizował na InsatStories.

Ostatecznie jednak płytki zostały i pojawiły się już nawet na ścianie pod prysznicem. Co więcej, Paszkin pochwaliła się, że kabina prysznicowa jest niemal gotowa. Porównała ze sobą dwa zdjęcia - ze swojej łazienki i to, które miało być wizualizacją kabiny prysznicowej. Wygląda na to, że rolniczka jest zachwycona efektem końcowym.

Wizualizacja vs. rzeczywistość. Jeszcze dobierzemy odpowiednią baterię i drzwi (tutaj będą te przesuwane) i będzie idealnie odwzorowane - zachwycała się.

Marta Paszkin pokazała łazienkę Fot. Instagram/ marta_paszkin

Cóż, łazienka zakochanych faktycznie przypomina tę z wizualizacji, jednak łatwo dostrzec różnice. Wielkość płytek, klamki czy obecność brodzika to szczegóły, które jednak mają spory wpływ na wystrój.

Paszkin przyznała też, że szuka wolnostojącej wanny. Poprosiła obserwatorów, by pomogli jej znaleźć idealną, która "nie będzie kosztowała milionów monet". Zdecydowała się też na miedziane baterie.