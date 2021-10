Na temat modowych wyborów księżnej Kate przeczytacie również na stronie głównej Gazeta.pl.

Księżna Kate i książę William to lubiani przez Brytyjczyków członkowie rodziny królewskiej. Para doczekała się dwój synów oraz córki, a ekspertki od mowy ciała stwierdziły jakiś czas temu, że Cambridge’owie są przykładnymi rodzicami dbającymi o pociechy. Cała rodzina była widziana niedawno na londyńskim Heathrow, o czym poinformował portal Daily Mail.

Księżna Kate i książę William przyłapani z dziećmi na lotnisku. Show skradł Louis? Nie, prosta stylizacja Kate

Na zdjęciach, które opublikowano na stronie, widać księżną Kate, księcia Williama, troje ich dzieci oraz współpracującą z Cambridge’ami nianię. O ile często to właśnie któreś z pociech kradło show swoim zachowaniem, tak tym razem na pierwszy plan wysunęła się żona następcy brytyjskiego tronu i wybrana przez nią stylizacja.

Księżna postawiła na jasnoniebieską sukienkę z wzorami brytyjskiej marki ME+EM. Nie należała ona do najtańszych. Na oficjalnej stronie sklepu można zobaczyć, ile kosztuje ten konkretny model. Jego cena to 2100 złotych. Obecnie został przeceniony do 1450 złotych i chwilowo nie można go kupić. Do sukienki Middleton dobrała białe sneakersy lubianego przez siebie brandu Superga. W jej rękach natomiast pojawiła się słomkowa torba.

Co ciekawe, rodzina zgrała się kolorystycznie ze swoimi ubiorami, stawiając na różne odcienie niebieskiego. Takie były koszule księcia Williama i księcia Louisa oraz t-shirt i spodenki księcia George’a. Odrobinę wyłamała się księżniczka Charlotte, która miała na sobie szarą sukienkę, jednak nawet jej wzorzysty plecak był ciemnoniebieski.

Nie wiadomo, dokąd wybierała się cała rodzina Cambridge’ów. Daily Mail stwierdziło jednak, że strój księżnej Kate idealnie nadawałby się na wyjazd w ciepłe, słoneczne miejsce.