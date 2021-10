O brytyjskiej rodzinie królewskiej możecie przeczytać również na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Premiera najnowszej części przygód Jamesa Bonda odbiła się w mediach szerokim echem. 28 września do Royal Albert Hall przybyły nie tylko osoby związane z produkcją "Nie czas umierać", lecz także przedstawiciele rodziny królewskiej. Była tam m.in. księżna Kate, która olśniła w złotej sukni. Middleton budziła niebywałem zainteresowanie zgromadzonych. Pewien tiktoker postanowił opublikować z nią pewne wideo.

Zobacz wideo Brytyjska rodzina królewska na małym i dużym ekranie. Dlaczego przyciąga aż taką uwagę?

Skandale i wpadki w rodzinie królewskiej

Wyciekł materiał, na którym widać, jak księżna Kate ignoruje fanów

Dzięki wideo, które opublikował na TikToku jeden z gości wydarzenia - dr Mann, można było zajrzeć do środka londyńskiej sali koncertowi, gdzie odbywała się premiera. Mężczyzna uwiecznił na nagraniu m.in. księżną Kate. W pewnym momencie zawołano do żony księcia Williama. Middleton pozostała jednak niewzruszona i nawet nie spojrzała w stronę mężczyzny.

Za chwilę też podeszła do Daniela Craiga, który znajdował się niedaleko członków rodziny królewskiej i rozpoczęła z nim krótką rozmowę. Widać, że dopisywały im dobre humory. Po chwili krzyknięto również do odtwórcy roli Jamesa Bonda. Jak zareagował aktor? Spojrzał w stronę nagrywającego i uśmiechając się, pomachał do niego ręką.

Internauci w komentarzach reagowali na wideo. Zwracali uwagę, że niewłaściwie zwracano się do księżnej Kate. Na nagraniu słychać było bowiem najpierw "Katie" (według niektórych osób "Katy"), a potem "księżniczko Katie".

Katie... Nic dziwnego, że nie zareagowała, kolego. Jak tak mogłeś?

Cóż za zaszczyt dla niego. Swoją drogą, nie wołaj do niej "Katy". Nie jest gwiazdą filmową – pisano po filmikiem.

Mężczyzna, który opublikował wideo, tłumaczył się, że to nie on wołał do księżnej Kate. Zaznaczył, że był to inny gość obecny na premierze.

Prezenterka BBC mówiła o księżnej Kate i popełniła gafę. Musiała przeprosić na wizji

"Nie czas umierać" to ostatni film, w którym można zobaczyć Daniela Craiga jako Jamesa Bonda. Produkcja jest dostępna na ekranach polskich kin.