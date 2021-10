Więcej o rodzinie królewskiej znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Media na całym świecie donosiły o problemach ze zdrowiem królowej Elżbiety II. Monarchini po spotkaniu z okazji globalnego szczytu inwestycyjnego zaczęła się gorzej czuć. Została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła potrzebne badania. Spędziła tam jedną noc, a następnego dnia wróciła do Zamku Windsor. Pałac Buckingham poinformował, że lekarze zalecili jej odpoczynek. Ten jednak nie trwał zbyt długo, ponieważ, jak poinformowała telewizja CNN, królowa wróciła już do obowiązków. Biografka królewska, Angela Levin, w ostatnim wywiadzie nie kryła swoich obaw o zdrowie Elżbiety II, która jest według niej pełna uporu.

Królowa Elżbieta po pobycie w szpitalu wróciła do obowiązków

Zagraniczne media donoszą, że królowa wróciła do "lekkich obowiązków". Miała także odbyć wirtualną audiencję. Angela Levin, która od lat pisze o losach rodziny królewskiej, w wywiadzie dla talkRadio opowiedziała o tym, że nie słabną obawy o stan zdrowia monarchini, która jest w podeszłym wieku, a wciąż nie zwalnia tempa. Jej zdaniem tylko książę Filip mógłby przemówić do żony, by się nie przemęczała.

Myślę, że toczy się walka pomiędzy umysłem i ciałem Elżbiety. Chce wykonywać swoje obowiązki, wie, że potrafi to robić, doskonale wyraża swoje opinie, ale jej ciało ma 95 lat. Gdyby książę Filip był z nami, mógłby powiedzieć: "Posłuchaj, zatrzymaj się, nie chodź na te wszystkie spotkania, pomyśl o relaksie" - powiedziała w audycji Angela Levin.

Biografka zauważa jednak, że królowa ma w sobie upór, który konsekwentnie prowadzi ją od lat i nie pozwala na zrezygnowanie z obowiązków. Jako młoda kobieta złożyła przysięgę, a nikt równie gorliwie, jak Elżbieta II nie trzyma się zasad Korony.

Elżbieta sądzi, że wszystko robi najlepiej, bo jest najbardziej doświadczona z całej rodziny. Myślę jednak, że najważniejsze znaczenie ma wiara. Kiedy skończyła 21 lat, złożyła przysięgę, że zrobi wszystko, by być jak najlepszą królową i zapowiedziała, że z pomocą Boga będzie nią aż do swojej śmierci - dodała Levin.

Królowa Elżbieta II objęła tron w wieku 26 lat. Jest najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. W przyszłym roku minie 70 lat od czasu, kiedy ogłoszono ją królową. Z tej okazji odbędzie się uroczysty jubileusz.