Gwiazdy pokazują w mediach społecznościowych, jak zamierzają bawić się na Halloween. Mimo że zostało jeszcze kilka dni, niektórzy mają już gotowe stroje. Maja Bohosiewicz dodała na Instagramie zdjęcie swojego dziecka, na którym pozuje w stroju na Halloween. Troskliwa mama zadbała o to, by przygotować się do zabawy odpowiednio wcześniej. W tym roku jedna z jej pociech będzie świętować w stroju z horroru. Jest bardzo popularna maska i wycięta dynia. Nie ona jedna zamierza świętować.

Gwiazdy gotowe na Halloween. Maja Bohosiewicz przebierze dziecko za... postać z kultowego horroru

Maja Bohosiewicz zamieściła na Instagramie zdjęcie jednego ze swoich dzieci w halloweenowym kostiumie. Dziecko ma na sobie charakterystyczną czarną maskę z horroru "Krzyk" oraz trzyma małą dynię. Aktorka była zmuszona zostać w domu z dziećmi z powodu ich choroby. Pochwaliła się, co w tym czasie udało jej się zrobić.

Bardzo produktywny dzień. Choroba dzieci i przymusowy urlop zawsze sprawiają mi wiele radości. Sprzątam, gotuje, czytam, piekę - tylko po to, aby uświadomić sobie jak bardzo nie lubię być panią domu na pełny etat - napisała celebrytka na Instagramie.

Choć strój jej dziecka jest nieco przerażający, fani w komentarzach dali znać, że im się podoba. Inne matki identyfikują się z tym, co napisała aktorka.

Fajny duszek.

Cudo! Ta czarna dynia też fajna! - skomentowali internauci pod postem.

Niektóre znane matki także pochwaliły się tym, co przygotowały swoim pociechom na Halloween. Córki Anny Wendzikowskiej będą w tym roku chodzić w kostiumach dyni i wróżki, co pokazała na zdjęciu na Instagramie, pisząc "Przygotowań do Halloween ciąg dalszy".

Wy też zamierzacie się przebierać na Halloween?

Anna Wendzikowska pokazała przygotowania do Halloween fot. instagram.com