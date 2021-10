Więcej informacji i ciekawostek z Konkursu Chopinowskiego znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Moda staje się coraz bardziej liberalna, a obowiązujące reguły coraz częściej traktowane są z dużym przymrużeniem oka. Idealnym do tego przykładem są stylizacje finalistów tegorocznego Konkursu Chopinowskiego, którzy podczas spotkania z Andrzejem Dudą nie przesadzili z wyświechtaną elegancją i udowodnili, że nie brakuje im młodzieńczego luzu.

Konkurs Chopinowski 2021. Strój Hao Rao w Pałacu Prezydenckim niczym z ulic w Tokio

Stylizacja, która niewątpliwie wyróżniała się wśród zgromadzonych w Pałacu Prezydenckim, należała do finalisty Hao Rao. Zamiast garnituru bądź eleganckiego stroju, 17-latek postawił na białą bluzę, spodnie do kostek, buty przypominające trampki i rozwianą fryzurę. Finalista przełamał konwenanse i zamiast zaprezentować się w typowym garniturze, postawił na ubranie, które bez trudu odnaleźlibyśmy, przechadzając się po ulicach w Tokio. Pozostali uczestnicy również dość luźno podeszli do tematyki stroju - zdecydowanie dominowała sportowa elegancja.

Konkurs Chopinowski fot. Instagram @chopininstitute

Do finału konkursu dotarło łącznie piętnastu artystów. Główną nagrodę otrzymał Bruce Liu z Kanady, a kolejne miejsca zdobyli: Aleksander Gadjiev i Kyohei Sorita, Martin Garcia Garcia, Aimi Kobayashi i Jakub Kuszlik, Leonora Armellini i JJ Jun Li Bui. Wszyscy finaliści zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na spotkanie z Andrzejem Dudą. Miejsce jest szczególne, gdyż to właśnie tam w 1818 roku odbył się pierwszy publiczny koncert ośmioletniego Fryderyka Chopina.

