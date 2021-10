Więcej ciekawych artykułów na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Joanna Koroniewska od dawna w mediach społecznościowych walczy z hejtem i uświadamia, jak ten potrafi ranić. Porusza też tematykę związaną z ciałopozytywnością. Aktorka reaguje na nieprzychylne komentarze dotyczące jej aparycji. Tym razem odniosła się do tego, jak postrzegane są jej... stopy.

Katarzyna Cichopek pokazała się bez makijażu. Zresztą nie tylko ona

Zobacz wideo Koroniewska o pracy z mężem: "Nigdy nie zaśpiewam w TTBZ"

Joanna Koroniewska o swoich stopach

Joanna Koroniewska pochwaliła się na Instagarmie zdjęciem z łazienki. To, co jednak zwraca uwagę, to nie sama fotografia, ale zamieszczony pod nią wpis.

Co wam się na początku rzuca w oczy na tym zdjęciu? Wbrew pozorom nie chodzi o wydatny nos - zaczęła, nawiązując do komentarzy hejterów.

Aktorka w dalszej części wpisu zwróciła uwagę na swoje... stopy.

Tak, tak - mam stopę 41, czasem nawet większą i nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej! - śmiała się. Cóż, nikt nie jest idealny. Na szczęście umiem doceniać swoje zalety i nie mieć kompleksów z powodu swoich niedoskonałości.

Koroniewska apelowała też o to, by jej obserwatorzy kochali swoje ciała, mimo iż te nie zawsze mogą być idealne. Tym samym poruszyła ważny temat dotyczący samoakceptacji.

Powiedzmy sobie szczerze - samoakceptacja i świadomość również własnego ciała to niezwykle ważny aspekt naszego zdrowia psychicznego! - pisała.

Biust Joanny Koroniewskiej po raz kolejny skrytykowany. Internauta przeprosił

Przypomnijmy, że Joanna Koroniewska często pytania jest przez swoich fanów o to, jakiego rozmiaru są buty w jej garderobie. W jednym Q&A aktorka zaspokoiła ich ciekawość i przyznała, że zwykle kupuje rozmiar 41, ale w przypadku butów sportowych wybiera te rozmiar 42.