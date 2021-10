Więcej na temat Konkursu Chopinowskiego i biorących w nim udział muzyków przeczytasz na Gazeta.pl.

Li Yundi dał się poznać wielu osobom jako utalentowany pianista. W 2000 roku z sukcesem wystartował w XIV Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina, który wygrał. Miał wtedy raptem 18 lat. Tym razem media piszą o nim nie w kontekście jego muzycznych dokonań, lecz w sprawie jego niedawnego zatrzymania przez chińską policję.

Li Yundi zatrzymany przez chińską policję

W ostatni czwartek pojawiła się informacja na temat byłego zwycięzcy Konkursu Chopinowskiego, który został aresztowany w Pekinie wraz w 29-letnią kobietą. Do funkcjonariuszy dotarły bowiem wcześniej wieści, jakoby muzyk często korzystał z usług prostytutek. Za pomocą platformy Weibo, nazywanej "chińskim Twitterem", przekazano, że oboje przyznali się do zarzutów i znajdują się w areszcie.

W komunikacie policyjnym nie podano od razu, że chodzi o muzyka. Pisano tam o 39-letnim mężczyźnie o nazwisku Li (w Chinach nazwa rodowa pojawia się przed imieniem). Od razu jednak pojawiły się domysły wielu osób, że chodzi o laureata Konkursu Chopinowskiego. Policja z czasem zamieściła w związku ze sprawą znaczące zdjęcie z widocznym fortepianem. Chińskie Stowarzyszenie Sztuk Widowiskowych wezwało do bojkotu muzyka. Z kolei Chińskie Stowarzyszenie Muzyków postanowiło usunąć go z listy członków. Z muzykiem i jego rzecznikiem próbę kontaktu podjęła Agencja Reuters. Okazało się to jednak niemożliwe.

Podobno już wcześniej w tym roku Li Yundi miał być aresztowany za nagabywanie do prostytucji. Wtedy jednak nie nadano temu rozgłosu. Z kolei w 2007 roku donoszono o kontaktach muzyka z gwiazdą filmów pornograficznych.

