Stan Borys miał kolejne poważne problemy ze zdrowiem. Anna Maleady, partnerka życiowa artysty, potwierdziła informacje, do których dotarł "Super Express". Okazało się, że muzyk jakiś czas temu przeszedł zawał serca. Mógł liczyć na pomoc ukochanej, która odpowiednio zareagowała na niepokojące objawy.

Stan Borys miał zawał serca. Reakcja partnerki uratowała mu życie

Anna Maleady w rozmowie z "Super Expressem" przekazała, że zwróciła uwagę na dolegliwości, na które tamtego dnia uskarżał się Stan Borys. Artysta wspominał, że nie czuje się dobrze i mówił o bólu w klatce piersiowej. Kobieta od razu przystąpiła do działania.

Stan miał zawał. Tego dnia rano narzekał na ból w klatce piersiowej i złe samopoczucie. Zmierzyłam mu ciśnienie i okazało się, że jest bardzo wysokie mimo że bierze odpowiednie leki. Z przychodni skierowano mnie na pogotowie. Obawiałam się bardzo, że coś może się stać w międzyczasie, więc podałam Stanowi nitroglicerynę i dwie duże aspiryny - powiedziała dziennikowi.

"Super Express" podaje również, że w niedługim czasie w domu piosenkarza pojawiła się straż pożarna oraz lekarze, a Stan Borys, przebywający wówczas w Stanach Zjednoczonych, został czym prędzej zawieziony do nowojorskiego szpitala. W placówce, do której trafił, przeszedł odpowiednie badania. To właśnie one wykazały, że przeszedł zawał serca. Szybka reakcja ukochanej uratowała mu życie.

Okazało się, że operacja nie jest potrzebna, a muzyk spędził w placówce cztery dni pod okiem specjalistów. Ci zgodzili się na jego wielogodzinną podróż z USA do Polski, W jej ramach miał zaplanowane m.in. spotkania z bliskimi osobami i publicznością, co było związane z jego 80. urodzinami. Nie obyło się jednak bez stresu, którego piosenkarz powinien teraz unikać ze względu na stan zdrowia.

Sprawa sądowa związana z pomówieniami w internecie i wypowiedzi publiczne Karola Strasburgera na temat Stana i mój znacznie pogorszyły zarówno Stana, jak i moje zdrowie - mówiła "Super Expressowi" Anna Maleady.

Dla przypomnienia, prowadzący "Familiady" został oskarżony o zniesławienie Stana Borysa i jego partnerki. Karol Strasburger w związku z tym wydał oświadczenie, w którym zapewniał o swojej niewinności. W mediach nie zabrakło też jego wypowiedzi na ten temat.

To kolejne doniesienia na temat stanu zdrowia Stana Borysa. Dwa lata temu media informowały o tym, że piosenkarz miał udar niedokrwienny mózgu.