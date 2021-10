Katarzyna Warnke miażdży zwiastun "Dziewczyn z Dubaju" [PLOTEK EXCLUSIVE]

Więcej nowości na temat "Dziewczyn z Dubaju" szukaj na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Dziewczyny z Dubaju" to bez wątpienia najbardziej oczekiwana premiera filmowa tego roku. Produkcja trafi na ekrany kin 26 listopada, jednak już jest o niej bardzo głośno, a to przede wszystkim przez medialny konflikt producentów - Dody oraz Emila Stępnia. Byli wspólnicy i partnerzy nie dogadali się co do efektu montażu, co mogliśmy obserwować podczas ich medialnych potyczek.

Mimo towarzyszących premierze skandali już kilka tygodni temu w sieci pojawił się zwiastun filmu, który spotkał się z aprobatą fanów Dody. Niestety, Katarzyna Warnke nie podzieliła ich entuzjazmu.

Koncert Chopinowski. Woźniak-Starak w czerni. Wieje nudą. To Gucci!

Katarzyna Warnke miażdży zwiastun "Dziewczyn z Dubaju". "To jest dziwaczne"

Katarzyna Warnke w rozmowie z reporterem Plotka przyznała, że nie śledziła bacznie afery związanej z filmem "Dziewczyny z Dubaju", jednak obejrzała zwiastun. Ten zrobił na niej nieprzyjemne wrażenie.

Jest to dziwaczne. Co najmniej. To znaczy, jeżeli prostytucja, o której ostatecznie mówimy, wygląda tak, że są śliczne dziewczyny i piękni, pachnący panowie i to wygląda jak romans, to jest to bzdura i zachęcanie do prostytucji. Uważam, że jest to szkodliwe. Uważam, że robienie z tego romansu jest rzeczą hmm.... (...) To jest łatwy zarobek, ale bardzo trudne życie. Łatwy w pierwszym momencie, że jest młoda dziewczyna, atrakcyjna i myśli sobie, jest w trudnej, skomplikowanej sytuacji i wychodzi naprzeciw takiej propozycji. Ja myślę, że w wielu przypadkach to kończy się tragicznie - przestrzega aktorka.

Zobacz wideo Katarzyna Warnke miażdży zwiastun „Dziewczyn z Dubaju"

Zwiastun zdecydowanie zniechęcił aktorkę do obejrzenia filmu. Co ciekawe, Katarzyna Warnke porównała "Dziewczyny z Dubaju" do "365 dni" Blanki Lipińskiej.

Nie wiem, jaki jest ten film, więc nie mogę się wypowiadać na temat tego filmu, natomiast trailer mnie bardzo zastanowił i nabrałam niechęci do tego projektu przez to, że jest to cukierkowe. Co innego pokazywać nawet faceta, mówię tutaj o "365 dni", który porywa, ale później pomiędzy ludźmi coś się wydarza. To jest jakaś bajka, natomiast jeżeli chodzi o prostytucję, jest to realne zagrożenie dla młodych dziewczyn, które mogą sobie z tym nie poradzić. (...) Prostytucja to bardzo trudny zawód, o ile to zawód. Mam nadzieję, że ten film nie jest jego reklamą - dodała.

Myślicie, że Katarzyna Warnke przełamie się i zdecyduje się obejrzeć "Dziewczyny z Dubaju"? Wyznała, że raczej nie. Z powyższego materiału dowiecie się także, dlaczego znajomi z teatru nie chcieli aktorce "podać ręki", które zaczęła grać w filmach.

Doda wspierała Figurę po rozwodzie. Zdradziła, o czym rozmawiały