Na planie filmu "Rust" doszło do tragedii. Alec Baldwin postrzelił dwie osoby. Reżyser Joel Souza został ranny, natomiast operatorka Halyna Hutchins zmarła (więcej na ten temat TUTAJ). Komentarze w mediach społecznościowych zmarłej chwytają za serce.

Alec Baldwin na planie filmowym zastrzelił kobietę. Kim była Halyna Hutchins?

BBC donosi, że Alec Baldwin na planie filmu "Rust" prawdopodobnie wystrzelił z broni, która była rekwizytem. Halyna Hutchins, mimo że otrzymała natychmiastową pomoc, zmarła. Kobieta miała 42 lata. Operatorka była doskonale znana w show-biznesie. Na swoim koncie miała pracę przy wielu filmach i serialach. Stała za kamerą takich programów, jak: "Darlin", "Archenemy", "The Mad Hatter" czy "W ukryciu". Jak dowiadujemy się z serwisu IMDb w najbliżej przyszłości miała współpracować przy dwóch nowych produkcjach: "Will I See You Again" oraz "Good Bad Luck". Halyna Hutchins jako operatorka zaczęła realizować się od 2012 roku, pracując przy filmie "Creedy and the Bee". Probowała też swoich sił jako reżyserka. W 2015 roku światło dzienne ujrzał jej film "Coco Noir".

Równie ciekawa jak jej filmografia jest jej biografia. Halyna Hutchins urodziła się na Ukrainie, ale dzieciństwo spędziła w sowieckiej bazie za kołem podbiegunowym. Jest absolwentką dziennikarstwa (ukończyła Wydział Dziennikarstwa Międzynarodowego Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego). Nim trafiła do świata filmu, pracowała jako dziennikarz śledczy przy brytyjskich projektach dokumentalnych w Europie. Ukończyła American Film Institute w 2015 roku. Mieszkała w Los Angeles

Halyna Hutchins i jej ostatni wpis na Instagramie

Sama Hutchins, jak możemy przeczytać na jej Instagramie, nazywała się uzależnioną od adrenaliny marzycielką. Zaledwie dwa dni temu zamieściła ostatni post. Co ciekawe, ten dotyczył pracy przy filmie "Rust".

Jedną z zalet kręcenia westernu jest to, że możesz jeździć konno w dzień wolny - napisała.

W komentarzach pod wpisem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Fani operatorki nie kryją smutku i są wstrząśnięci jej śmiercią.

Spoczywaj w pokoju.

Nie mogę w to uwierzyć. Moje serce rozpadło się na kawałeczki.

To najgorsza rzecz, o której ostatnio słyszałem.

Będziemy tęsknić - piszą.

Hutchins wspominają także ludzie związani z filmem - reżyser James Cullen Bressack, aktorzy Joseph Reitman, Matt William Knowles czy aktorka Laura Aleman.