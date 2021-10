Więcej o Konkursie Chopinowskim przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

XVIII edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina dobiegła końca. Pierwsze miejsce zajął reprezentant Kanady - Bruce (Xiaoyu) Liu. Drugie miejsce zdobyli ex aequo Alexander Gadjiev i Kyohei Sorita, a trzecie Martin Garcia Garcia. W studio TVP Kultura eksperci nie dawali mu szans. Zmienili zdanie dopiero po etapie finałowym i wykonaniu przez Martina koncertu f-moll. Pianista zaskoczył wszystkich. Garcia swoje koncerty urozmaica hiszpańską ekspresją. Co o nim wiadomo?

Konkurs Chopinowski. Martin Garcia Garcia zajął trzecie miejsce. Kim jest pianista?

Prestiżowe wydarzenie, jakim jest Konkurs Chopinowski, cyklicznie przyciąga coraz większe grono koneserów muzyki. Martin Garcia Garcia zaprezentował na scenie dziesiątki utworów. Zachwycił talentem podczas finałowego koncertu fortepianowego f-moll.

Marin udzielając wywiadów dał się poznać jako szczera osoba z pozytywnym podejściem do życia. Na pytania, co skłoniło go do wyboru konkretnych preludiów, z rozbrajającą szczerością odparł, że zostały wytypowane przez jego partnerkę. Z początku eksperci TVP nie byli przekonani do jego talentu. Pianista zachwycił ich koncertem f-moll, za który zdobył nagrodę Filharmonii Narodowej.

Rewelacja. Sypię głowę popiołem - mówili w studio.

Martin zrobił furorę również na Twitterze, gdzie użytkownicy życzyli mu wygranej.

Najbardziej cieszy nagroda dla Garcii, któremu nie dawano żadnych szans po pierwszym etapie, według naszych "ekspertów". Bo niby hiszpańska ekspresja nie pasuje do muzyki Chopina.

Martin Garcia Garcia, lat 25. W kategorii pianistów pozytywnie zakręconych zgarnia nagrodę na pewno. W kategorii litrów wylanego potu - złoty laur. Występ w poprzedniej rundzie zrobił wrażenie. Ten jeszcze większe - czytamy.

Konkurs Chopinowski. Polacy niezadowoleni z nagrody dla Polaka

Martin Garcia Garcia urodził się trzeciego grudnia 1996 roku. Naukę gry na fortepianie rozpoczął w wieku zaledwie pięciu lat. Jest laureatem licznych konkursów pianistycznych w rodzinnej Hiszpanii oraz za granicą. Niedawno zdobył pierwszą nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Cleveland. Jak twierdzi pianista, za sprawą swojej gry, chce pokazywać geniusz Fryderyka Chopina.

Hiszpański pianista jako laureat trzeciego miejsca Konkursu Chopinowskiego otrzymał 20 tys. euro. Garcia za najlepsze wykonanie koncertu otrzymał nagrodę Filharmonii Narodowej, w wysokości pięciu tysięcy euro.