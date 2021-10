Więcej na temat Konkursu Chopinowskiego przeczytacie na Gazeta.pl

REKLAMA

Odbywający się co pięć lat Konkurs Chopinowski właśnie się zakończył. W nocy z 20 na 21 października jury ogłosiło laureatów. Bruce (Xiaoyu) Liu z Kanady otrzymał największą nagrodę za zgarnięcie pierwszego miejsca.

O pełnych wynikach Konkursu Chopinowskiego i nagrodach pieniężnych przeczytacie, klikając TUTAJ.

IV nagrodę ex aequo oraz 15 tysięcy euro otrzymał reprezentant Polski Jakub Kuszlik. To nie do końca okazało się zrozumiałe i wiarygodne dla fanów konkursu.

Konkurs Chopinowski. Polacy niezadowoleni z nagrody dla Polaka

Jakub Kuszlik podzielił internautów jeszcze przed wynikami Konkursu Chopinowskiego. Widzom nie spodobało się, że nie ubrał się odpowiednio do okazji. Zamiast smokingu, zaprezentował się w marynarce i sportowej koszulce.

Finał Konkursu Chopinowskiego. Jakub Kuszlik podzielił widzów swoim strojem

Jakub Kuszlik w przeciwieństwie do Martina Garci Garci nie stał się ulubieńcem publiczności. Mimo to grał świetnie, co doceniło jury, przyznając mu czwartą nagrodę. Warto jednak również wspomnieć, że przewodniczącą jury w tegorocznym Konkursie Chopinowskim była Katarzyna Popowa-Zydroń, która wcześniej była nauczycielką Kuszlika. Co poniektórzy internauci nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy i sugerują, że miało to niemałe znaczenie na korzystny dla niego wynik.

Dla mnie ten wyrok to skandal, jeśli chodzi o dalsze miejsca, chciałabym wierzyć, że to, że pan Kuszlik był uczniem przewodniczącej jury, nie miało absolutnie żadnego znaczenia.

(...) Wykonawcy tacy jak Kuszlik powinni dojrzeć, odnaleźć w sobie coś, co pozwoli mu nawiązać więź z publicznością. To nie wyrok jury ma mnie przekonać, a artysta... - pisali pod postem z wynikami.

Znaleźli się i tacy, którzy nie zgadzają się z wyżej wymienionymi teoriami.

Wszystkim malkontentom i zwolennikom teorii spiskowych chcę powiedzieć, że mnie się Jakub Kuszlik podobał już od pierwszego etapu, bez względu na to, czyim był uczniem. Coś mnie w tej jego grze urzekło, z resztą nie tylko mnie - napisał inny fan konkursu.

Myślicie, że zarzuty internautów są słuszne?