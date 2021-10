Intymne zwierzenia gwiazd? Więcej o tym na gazeta.pl.

Katarzyna Glinka przyznała, że jako osoba wysoko wrażliwa, intensywniej odbiera bodźce z otoczenia. W skutek nagromadzenia dźwięków, świateł czy ludzi, bardzo szybko popada w rozdrażnienie i czuje się zmęczona. Obecnie zdaje sobie sprawę, dlaczego tak się dzieje i potrafi na to odpowiednio reagować.

Katarzyna Glinka o zdrowiu psychicznym

Katarzyna Glinka wrzuciła do sieci zdjęcie z pracy. Siedzi z uśmiechem i uwiecznia moment aparatem w telefonie. Opis zaczyna się zdecydowanie mniej entuzjastycznie - aktorka pisze o tym, jak trudno się skupić, gdy brak jej energii. A o takie momenty łatwo w przypadku osoby wysoko wrażliwej. Nie jest to choroba ani zaburzenie. To nieodłączna cecha związana ze specyficzną budową układu nerwowego. Przekłada się na wyjątkową podatnością na różne bodźce. Nie nabywamy jej z wiekiem ani z niej nie wyrastamy. Osoba wysoko wrażliwa taka się po prostu rodzi.

Dzisiaj napiszę o tym, jak osoba wysoko wrażliwa radzi sobie w pracy. Plan zdjęciowy trwa 12 godzin. Mniej więcej do ośmiu godziny daję sobie radę. Niestety z każdą godziną jest coraz gorzej… Praca przy dużej ilości światła, dźwięku, ludzi, hałasów, dotyku (czesanie, przebieranie) to ogromna ilość bodźców - zaczyna Glinka.

Aktorka w przeszłości nie czuła się dobrze z tym, że bardzo szybko potrafiła czuć złość czy przytłoczenie. Obecnie wie, że w takich momentach potrzebuje spokoju i wyciszenia.

Wcześniej reagowałam złością - na zbliżającą się charakteryzatorkę ze szczotką w ręku reagowałam, jakby niosła w rękach pokrzywy lub wrzątek. (...) Zwykle potrzebuję pobyć w ciszy, nawet radio w samochodzie mi przeszkadza. W domu nie używamy telewizora - na szczęście rodzina nie jest do niego przywiązana.

W długim wpisie aktorka opisuje, co robi, by jak najlepiej o siebie zadbać. To nie tylko umiejętność usunięcia się w cień, gdy czuje przytłoczenie. Stara się znaleźć równowagę w doborze odpowiedniej aktywności i adekwatnym posiłku. Glinka wyjaśnia, dlaczego to tak ważne w przypadku osób wysoko wrażliwych.

Wynika to z tego, że ich organizmy bardzo mocno się wyczerpują przez hiperaktywny układ nerwowy. Problemem wielu WWO jest niedobór serotoniny, wynikający głównie z dużego jej zużycia przez ten właśnie hiporeaktywny układ nerwowy. A jest ona bardzo ważna bo reguluje sen, nastrój, apetyt i ogólną chęć to życia. Jeśli jest jej zbyt mało - łatwo o stany lękowe i depresję.

Czym jeszcze objawia się wysoka wrażliwość?

Wysoko wrażliwa osoba (ang. Highly Sensitive Person) ma wysoką wrażliwość przetwarzania sensorycznego - odbiera świat jakby "bardziej". Psychoterapeutka Ewa Bytniewska wyjaśnia, że ludzie o wysokiej wrażliwości odnajdują u siebie: skłonność do głębszego przetwarzania informacji, podatność na przestymulowanie, wysoką reaktywność emocjonalną oraz dostrzeganie subtelności i niuansów.

