Julia Wieniawa wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że relację z Nikodemem Rozbickim traktuje bardzo poważnie. Dowodem na to jest fakt, że to właśnie z nim postanowiła dzielić jedno lokum, choć nigdy wcześniej nie decydowała się na to z żadnym innym partnerem.

Ja rzeczywiście nigdy nie mieszkałam z nikim wcześniej, tylko było takie pomieszkiwanie u siebie - tłumaczy.

Nikodem Rozbicki wprowadził się do Julii Wieniawy. "Wolne chwile spędzamy razem"

Młodziutka celebrytka w wywiadzie, którego udzieliła Pomponikowi, wyznała, że wspólne mieszkanie jest prawdziwym sprawdzianem dla związku. Czy wraz z ukochanym zdała go więc pomyślnie? To żadna tajemnica, że zarówno Nikodem, jak i Julia są zapracowani i wciąż podejmują się nowych wyzwań zawodowych. Dzięki przeprowadzce w końcu mają więcej czasu na świadomy rozwój życia uczuciowego.

Stwierdziliśmy, że żeby to miało jakiś sens, żeby się lepiej poznać i w ogóle, to zamieszkanie razem było kluczowe, przełomowe i fajne, bo oboje bardzo dużo pracujemy, bo ja mam bardzo dużo "dżobów" i tak byśmy się mijali, a dzięki temu, że mieszkamy razem, to wszystkie wolne chwile spędzamy razem - wyjaśnia Wieniawa.

Aktorka znana z "Rodzinki.pl" skwitowała jednym zdaniem:

Dobrze nam się mieszka.

O zażyłej relacji Julii Wieniawy i Nikodema Rozbickiego zrobiło się głośno jesienią poprzedniego roku. Popularna para zdążyła już wybrać się na kilka spędzonych za granicą urlopów oraz pojawić się razem na ściankach. Wróżycie im świetlaną przyszłość?

