Finaliści Konkursu Chopinowskiego. Kamil Pacholec może skraść serca kobiet. A inni?

Muzyczne popisy uczestników XVIII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie oceniało siedemnastoosobowe, międzynarodowe jury. Słowo "międzynarodowe" nie jest powtórzone w tym zdaniu przypadkowo, bowiem do finału dostało się 12 młodych pianistów, w tym jedynie dwóch reprezentantów Polski. Pozostała dziesiątka to przedstawiciele między innymi: Japonii, Włoch, Kanady czy Hiszpanii. Zdaniem internautów obecność tłumacza na takim wydarzeniu jest niezbędna. Co prawda, tłumacz towarzyszył dyrektorowi konkursu Arturowi Szklenerowi podczas ogłaszania wyników, jednak do końca nie wywiązał się ze swoich obowiązków. Zdezorientowani laureaci pytali siebie nawzajem, jaki jest werdykt.

Straszny obciach. Uczestnicy szepczący między sobą, żeby się dowiedzieć, co zostało powiedziane. Ich opóźnione reakcje, a już czytają następnego - komentują widzowie.

Konkurs Chopinowski. Werdykt po polsku, bez dokładnego tłumaczenia. "Nieprofesjonalne"

Etap konkursowy sygnowanego nazwiskiem Chopina festiwalu już za nami. Nie obyło się bez wpadek - internautów poróżniły: mało odświętny strój reprezentanta Polski, kłótnie komentatorów czy słabej jakości emisja wykonań. Teraz widzowie zwrócili uwagę na niemałe faux pas organizatorów wydarzenia. Werdykt został w znacznej większości ogłoszony w języku polskim, przez co zrodziło się kilka nieporozumień. Kyohei Sorita z Japonii, który zdobył II nagrodę ex aequo, musiał dopytywać Jakuba Kuszlika o wyniki, ponieważ nie zrozumiał tego, co mówi dyrektor konkursu. Laureat nie wiedział, które miejsce ostatecznie zajął, a na jego twarzy widać było zdezorientowanie.

Ogłoszenie wyników XVIII Konkursu Chopinowskiego Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl

Tyle oczekiwania na tak nieprofesjonalne ogłoszenie wyników bez tłumaczenia - to jakaś pomyłka i wstyd. Nie wiem, dlaczego tak się stało, skoro rzecznik bardzo dobrze mówi po angielsku i po to stał obok dyrektora, żeby przetłumaczyć. Wypadło fatalnie. Finaliści stłoczeni pod ścianą, jury na schodach, a werdykt odczytany po polsku. Było widać konsternację laureatów - bulwersują się śledzący konkurs melomani.

Aleksander Laskowski, rzecznik prasowy Konkursu Chopinowskiego, rzeczywiście stał tuż obok Artura Szklenera i co jakiś czas wtrącał angielskie tłumaczenia słów dyrektora. Było to jednak na tyle niedokładne, że nie uniknięto wpadki.

Niektórzy widzowie zauważyli, że tegoroczne ogłoszenie werdyktu przypominało to, które miało miejsce w czasach PRL.

Dobrze, że nie wywiesili kartki z listą. Klimacik - Gierek. Zobaczcie sobie tę peerelowską siermięgę w 1975 roku. Jest na YouTube. Nic się nie zmieniło.

Zgadzacie się z tym porównaniem?