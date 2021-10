Więcej informacji ze świata muzyki i innych artystach znajdziesz na Gazeta.pl

Kanye West jest jednym z bardziej oryginalnych i zaskakujących artystów. Niedawno w mediach głośno było o jego zmianie imienia. Od kilku dni oficjalnie brzmi ono Ye. Tę informację ma jednak szansę przebić podróż rapera po Europie, podczas której prawdopodobnie odwiedził Warszawę.

Kanye West w Polsce?! Raper miał być widziany w Warszawie

W minione wakacje Kanye West wydał płytę "Donda". Choć wielu artystów po wypuszczeniu krążka rusza w trasę koncertową, to West uznał, że tego nie zrobi (przynajmniej na razie) i postanowił udać się w podróż. 17 października odwiedził Berlin, natomiast 18 października był widziany w jednej z restauracji McDonald's w Szwecji.

Czyżby przyszedł czas na Polskę? Na to wygląda. 20 października w sieci zaczęło krążyć nagranie, na którym ubrany na czarno i zamaskowany mężczyzna przechadza się po Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Fani rapera od razu uznali, że to Ye West.

Kilka godzin później w mediach społecznościowych pojawiły się kolejne zdjęcia i nagrania. Tym razem miały ukazywać rapera, który wychodził z jednego z hoteli w centrum Warszawy i kierował się do auta. W tle było słychać krzyki wiernych fanów Westa. Według komentarzy pojawiających się na portalach społecznościowych, w środę wieczorem Ye West miał udać się w kierunku lotniska.

Czy to naprawdę Kanye West? Wiele może na to wskazywać. Na początku września w sieci pojawiły się bardzo podobne zdjęcia zamaskowanego rapera. Wówczas też odwiedził Berlin i tamtejsze galerie sztuki. Patrząc też na to, że amerykański gwiazdor od jakiegoś czasu chętnie zakłada maski, można uznać, że i tym razem starał się ukryć swoją tożsamość.

